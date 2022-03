În vârstă de 44 de ani, Ioana Ginghină este mândră de silueta ei și a dezvăluit cum reușește să se mențină. Actrița mănâncă de două ori pe zi și nu consumă mai mult de 1200-1500 de calorii.

„De 4 ani mă mențin la greutatea asta ideală. Mă urc pe cântar zilnic și am grijă la alimentație. Am două mese pe zi: dimineața și pe la 15-16, atât. La mine nu există ronțăieli între mese, nici măcar o alună. M-am educat atât de bine, încât pur și simplu nu-mi cere corpul”, a declarat Ioana Ginghină pentru Click!

Pe lângă faptul că are o alimentație echilibrată, ea face și mult sport. Tatăl ei a fost antrenor de box și a fost crescută să facă tot timpul mișcare. Acasă, fosta soție a lui Alexandru Papadopol și-a făcut propria sală de fitness.

„Am trăit de mică în casă cu un om care a făcut sport și a mâncat sănătos. Anul acesta, tata face 79 de ani și în continuare merge mult cu bicicleta sau pe jos, înoată, e extrem de activ. El îmi e exemplu. Așadar, și eu fac aproape zilnic 30-40 de minute de mișcare. Am amenajat acasă o minisală cu bicicletă eliptică, stepper, bancă de abdomene, greutăți și tot felul de curele și mingi. După o vârstă, dacă îți dorești să arate bine carnea pe tine, e bine să faci sport ca să accelerezi metabolismul”, a mai spus vedeta.

Ioana Ginghină a renunțat la carne și la lactate

De aproximativ 5 ani, actrița a renunțat să mai mănânce carne, pentru că se simte mult mai bine când nu consumă proteină de origine animală. Fiica ei, Ruxi, a fost prima care a ales să renunțe la carne.

„Eu țin toate posturile mari, plus miercurea și vinerea. Am observat că în timpul posturilor mă simt bine, ușoară, iar când introduc brânzeturi sau carne am arsuri, probleme digestive. Ruxi (n.r. – fetița ei) s-a lăsat de carne cu un an înaintea mea”, a declarat Ioana.

Actrița spune și ce dietă ține atunci când vrea să elimine mai repede apa din corp. „Mai țin dieta cu sare amară, ajută dacă vrei să scoți rapid apa din țesuturi. Însă dacă după cură te apuci să mănânci nesănătos, mai bine nu o mai ții. Mie îmi plac, nu mai pot să-mi imaginez viața fără ele, e ca și cum cineva mi-ar spune să nu mai merg la teatru”.

Ioana Ginghină a dezvăluit cum se motivează atunci când are poftă de prăjituri sau cartofi prăjiți. „Bucuria aceea de care se vorbește durează câteva minute. Pentru câteva minute de bucurie, cât timp mănânc prăjitura aia sau cartofii prăjiți, să-mi risc sănătatea și aspectul fizic? Eu zic că nu merită. Îmi găsesc altă bucurie: pot să sun o prietenă, să citesc niște bancuri pe net. Bucuriile vieții nu stau în mâncare. Dar depinde și ce vrei. Eu, spre exemplu, prefer să fiu eu bine cu mine decât să mă bucur de o masă copioasă. Cum reușesc? Prin voință! Mă uit în oglindă și zic că așa vreau să rămân!”, a spus Ioana Ginghină pentru sursa mai sus-menționată.

