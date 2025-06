Veste neașteptată din lumea mondenă: Ioana Năstase, încă soția fostului mare tenismen Ilie Năstase, a înaintat oficial actele de divorț pe data de 19 iunie. Cei doi formau un cuplu din 2017, o relație marcată de împăcări și despărțiri repetate, însă de fiecare dată părea că iubirea reușea să învingă. Acum însă, ruptura pare definitivă.

În cadrul emisiunii „Un show păcătos”, Ioana Simion a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să pună capăt căsniciei. Ea a declarat că a îndurat „chinuri greu de imaginat” în relația cu fostul sportiv și că această decizie nu este una impulsivă, ci matură și bine cântărită. Mai mult, Ioana a mărturisit că nu este prima dată când face acest pas, dar de această dată e hotărâtă să nu mai privească înapoi.

„L-am mai făcut și în urmă cu câteva luni, la notar, că nu am vrut să se știe, am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte. Acum, am hotărât, deoarece vreo 3-4 zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț”, a declarat Ioana Năstase la Un show păcătos.

Motivul pentru care Ioana și Ilie Năstase divorțează

Întrebată ce reacție a avut Ilie Năstase la aflarea veștii, Ioana a sugerat că răspunsul lui nu a fost unul surprinzător pentru ea.

„El nu prea vorbește, mai ales în ultimul an nu prea am comunicat. Nu vreau să-l denigrez, nu vreau să vorbesc urât la adresa lui, doar că nu am mai putut eu să rezist la agresivitatea lui, și fizică, și verbală, și amenințări și toate cele. Nu am mai putut”, a mai spus Ioana Năstase.

Ce planuri are Ioana Simion, după ce a depus actele de divorț

Despărțirea celor doi a stârnit rumoare în rândul fanilor și al presei, mai ales că, în ciuda problemelor, păreau mereu să se regăsească. De data aceasta însă, semnalele sunt clare: Ioana a pus punct și pare decisă să-și continue viața departe de Ilie Năstase.

„Recunosc că în această perioadă, că de mine nu prea m-am mai ocupat așa în ultimii ani. În această perioadă m-am hotărât să-mi fac niște analize, niște investigații, așa pentru mine, pentru sufletul meu, după care probabil, peste o săptămână, două, voi merge într-o vacanță că chiar nu am mai fost de mult”, a mai spus Ioana Simion.