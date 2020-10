„Am plecat din București, la cuscrii mei. Nu am putut să îmi fac ziua la restaurant, așa cum făceam de obicei, dar mă simt bine. Toți prietenii m-au sunat și mi-au dat mesaje.

La telefoane am răspuns cât am putut, că am mai băut și eu, am mai dansat aici cu toții. Dar mi-e dor de petrecerile acelea mari, cu prietenii, cu lăutarii, dar acum m-am conformat.

Ion Dichiseanu și Simona Florescu

Oircum la noi începem să sărbătorim trei zile, prima data ziua mea, apoi ziua fiicei. Trei zile și trei nopți. Am primit deja și cadouri, multe, sticle de tot felul, eșarfe, parfumuri, cămăși, pulovere, încă nu le-am despachetat pe toate.

Dar, în mod deosebit, îmi doresc un Mercedes decapotabil, mi l-a promis fie-mea. Aș vrea să merg cu noua mașină prin Europa”, a spus Ion Dichiseanu, în cadrul emisiunii ”Showbiz Report”.

