“Marga este din nou o victimă. Eu sunt convins că este o victimă, pentru că o să vedeți mâine ce spun celelalte victime. Marga este o victimă. Viorica și Ioniță nu știu acum pe unde să mai scoată cămașa și nu știu nici care este adevărul adevărat”, a spus Dan Capatos la Xtra Night Show, potrivit VIVA!

Zilele trecute, s-a aflat că Theodor este consumator de substanțe interzise și tot el prepară anumite cocktail-uri cu droguri foarte periculoase. Se pare că Margherita de la Clejani ar fi luat un astfel de cocktail chiar în ziua în care a făcut accident și a fost prinsă drogată la volan.

“Ioniță, sunt convins că era sigur când ne spunea că a luat Marga pastile de slăbit. N-a luat pastile de slăbit. A luat acest cocktail făcut de băiatul ăsta”, a continuat prezentatorul.

Ioniță de la Clejani a făcut declarații surprinzătoare

După ce fiica lui se află în prim-planul unui scandal monstru, Ioniță de la Clejani a acceptat să apară la emisiunea lui Dan Capatos, unde a făcut declarații surprinzătoare.

Artistul susține că Theodor nu este iubitul fetei lui și că acesta ar avea o altă orientare sexuală.

“Băiatul ăsta nu e iubitul Margheritei. Vă spun asta, pentru că eu am auzit că băiatul ăsta are și altă orientare sexuală. Eu vă spun ce am auzit”, a declarat Ioniță.

Recomandări PNL și PSD s-au unit în operațiunea de spălare a lui Gheorghe Flutur. Operașiunea psihologică de Suceava

“Margherita nu consumă droguri. Acest băiat a contactat-o pe Marga, s-a prezentat ca un desginer știind că Marga o să își lanseze o colecție de haine. Acum două săptămâni de zile l-a chemat pe băiatul ăsta, a venit la mine acasă, a vorbit cu el, s-a prezentat ca desinger, l-am pus să deseneze, am văzut că știa”, a spus tatăl Margheritei de la Clejani, pentru Xtra Night Show. “Din ce spune Poliția, este un tip extrem de periculos”, a continuat Ioniță de la Clejani.

