„Fodorică, ia uite cu cine m-am întâlnit! @razvan_fodor . Am auzit, la un moment dat, o teorie conform căreia e o distanță de doar cinci oameni între tine și orice alt om de pe planeta asta. Practic, știi pe cineva care cunoaște o altă persoană, care are un prieten care lucrează pentru altcineva care te poate ajuta să ajungi să te întâlnești față în față cu Beyonce, de exemplu.

Nu știu cât stă în picioare teoria asta, dar eu nu m-aș fi gândit niciodată, acum 5 ani, când Fodor a plecat în Asia Express, iar mie nici nu-mi trecea prin gând că o să ajung să prezint proiectul ăsta, că voi ajunge, într-o zi, să îl cunosc pe LPA-ul din Filipine al lui Răzvan.

LPA-ul e un fel de ghid local, ca să înțelegeți voi. Fiecare echipă are câte unul, inclusiv eu, la host team, și sunt cei care ne explică mai pe limba noastră cultura locală, care ne țin departe de pericole și comunică cu autoritățile în zonele prin care trecem.

Eee, long story short, el e, cel din poza pe care o vedeți. A venit la mine, în prima zi, cu un zâmbet până la urechi și mi-a zis: “Ce faci? You are Razvans wife, i was with him in the race a few years ago, im so happy to see you!”

Când l-am îmbrățișat, mi s-a umplut sufletul. El e parte din aventura pe care a avut-o Fodor aici, și eu am ajuns să îl cunosc. Life is amazing!”, a scris Irina Fodor pe contul de socializare.

Sezonul cu numărul opt al competiției Asia Express, difuzat de Antena 1, va străbate trei țări exotice precum Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

