„Am venit că am ceva de filmat aici, am de achiziționat niște lucruri, am venit cu treabă. Am venit destul de des în ultima vreme, chiar dacă am venit doar două-trei zile.

Asta mi se trage din timpul lockdown-ului, atunci am zis că, de fiecare dată, când sunt prin preajmă sau am posibiltatea să vin în România o să vin să-i văd pe cei dragi și să mă reîncarc cu energia locului.

Nu știu când vin, nu știu când plec. În ultimul an, am călătorit atât de mult, la un moment dat și corpul, și mintea, și tot, cedaseră! Casa mea e acolo unde este sufletul meu!”, a declarat Iulia Vântur pentru Click.

Iulia Vântur a dezvăluit și că din cauza unei răceli puternice, a rămas fără voce, însă a găsit remedii recomandate de bunica ei, în urmă cu mai mulți ani.

„Îmi aduc aminte de tot ce spunea bunica, mama, de tot felul de terapii. Am încercat remedii din astea naturiste. Beau un cocktail de ouă crude, dar dimineață nu aveam ouă. Nu am avut să-mi fac acest shot care-i foarte bun.

Am încercat și funcționează foarte bine. Mai era un remediu, pentru tuse. Luam o ridiche neagră, o scobeam, puneam zahăr, beam siropul și imediat îmi trecea!”, a mai dezvăluit celebra Iulia Vântur. Vedeta s-a mutat de mai mulți ani în India și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actorul Salman Khan.

