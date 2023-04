Foste colege la același post de televiziune, Loredana și Iulia au avut parte de o superîntâlnire. Și nu în România, nici în India, unde Iulia s-a stabilit de ceva vreme, ci tocmai în Londra. „2 Fete moldovenești la Londra” a scris Loredana pe social media, în dreptul fotografiei cu Iulia Vântur.

Iulia Vântur s-a stabilit în India, a învățat limba și s-a apucat de cântat. Vedeta a părăsit România, atunci când a început relația cu actualul iubit, actorul Salman Khan. Aceasta a jucat într-un film la Bollywood, având chiar și propriile show-uri ce au ajuns să se vadă și în Statele Unite ale Americii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Iulia Vântur are succes pe plan muzical în India

Iulia Vântur a bifat un nou succes în India, la începutul anului. Fosta prezentatoare, devenită cântăreață la Bollywood, a lansat noul său hit, „Raat Baki” al cărui videoclip a depășit deja 7,5 milioane de vizualizări pe YouTube în doar cinci zile, scrie tvmania.ro. Românca s-a transformat în video într-o războinică, ea fiind antrenată anterior de un celebru cascador de la Hollywood.

Recomandări De unde vine „obrăznicia” în școli și ce nu e de făcut cu ea. V-o spune un profesor care are copii-problemă la clasă

Cum i se spune Iuliei Vântur în India

Înainte cu câteva zile de Anul Nou, Dan Negru a plecat împreună cu familia lui în India, acolo unde a vrut să scape de Revelion, fiindcă indienii nu petrec în noaptea dintre ani.

Când se afla într-un tur la Taj Mahal, ghidul a auzit că prezentatorul este din România și l-a întrebat dacă a auzit de Lula. Dan Negru nu a știut despre cine este vorba, apoi când ghidul a spus despre Salman Khan și-a dat seama despre cine e vorba, de fapt.

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula. Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Khan și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, mărturisește Dan Negru pentru unica.ro.

GSP.RO „Denise Rifai, ce!?” » Crina Abrudan a spus în premieră întrebarea ascunsă La Măruță

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Șeful Wagner, avertismentul care arată că Putin se teme pentru eșecul Rusiei: „Duşmanul s-a pregătit mulţi ani pentru ceea ce se întâmplă acum”

Viva.ro Cum arată Nelu Curcă din La Bloc, la 15 ani de când s-a retras din televiziune. De ce s-a mutat la mănăstire: 'Adulterul...'

TVMANIA.RO Starul din „Elf”, „M*A*S*H*” și „Barton Fink” a murit!

Observatornews.ro "Sunt traumatizată, nu-mi ies din minte acele clipe teribile". Mesajul Monicăi Odagiu, după ce a accidentat mortal un pieton în Capitală

Știrileprotv.ro Calvarul bărbatului al cărui organism produce singur alcool. Se îmbată brusc, fără să bea niciodată. Cum este posibil

FANATIK.RO Cristina Demetrescu, horoscop pentru ultimele două săptămâni din aprilie. Astrologul a dat avertizări înainte de Paște: „Nu trebuie să ne ambalăm”

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro Multă lume bănuia, dar acum s-a confirmat! De ce au divorțat Deea și Dinu Maxer de fapt

HOROSCOP Horoscop 10 aprilie 2023. Capricornii au destule surse de lumină care să îi ajute să își lumineze viața, măcar în anumite domenii, cele vitale