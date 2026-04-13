Iulia Vântur a revenit pentru scurt timp în România, cu ocazia sărbătorilor, iar apariția ei în Capitală nu a trecut neobservată. Stabilită de ani buni în India, unde trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Salman Khan, vedeta profită de fiecare ocazie pentru a se întoarce acasă, la familie.

O zi de „turist” în propriul oraș

De această dată, Iulia Vântur a ales să se bucure din plin de timpul petrecut în București. Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, vedeta a arătat cum este pentru ea o zi perfectă în Capitală. Plimbarea a început prin oraș, iar unul dintre punctele de atracție a fost Palatul Parlamentului, unde s-a oprit pentru câteva fotografii.

„Cum arată o zi în București? Cam așa… Am profitat de vizita unui amic și m-am simțit și eu turist din nou”, a scris vedeta în descrierea clipului.

După plimbare, Iulia Vântur a ales să se răsfețe cu preparate tradiționale românești. Vedeta a savurat icre, salată de vinete, zacuscă, mămăligă cu ouă prăjite, bulz și fasole în pâine, bucurându-se de gusturile care îi amintesc de casă.

Momentul a fost unul special, mai ales că viața ei de zi cu zi se desfășoară într-un context complet diferit, în India. Ziua nu s-a încheiat aici. După masă, vedeta și prietenii săi au făcut o oprire la o librărie, iar seara au participat la un concert organizat la Sala Palatului.

Iulia Vântur a petrecut Paștele alături de părinții săi

Iulia Vântur a ales să petreacă ziua de Paște în cel mai simplu și emoționant mod: alături de părinții ei. Revenită pentru scurt timp în România, vedeta s-a bucurat de liniștea sărbătorilor și de momentele petrecute în familie, profitând din plin de revederea cu cei dragi.

