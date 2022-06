Iuliana Tudor, după 22 de ani de TVR: „Când intru în platou, am sentimentul că ajung în altarul meu. Și lucrăm pe bani publici"

Iuliana Tudor, 44 de ani, și-a petrecut practic jumătate din viață în studiourile diverselor emisiuni realizate la televiziunea publică. Vedeta TVR a fost implicată în mai multe proiecte ale stației TV naționale, afirmându-se în cadrul unor emisiuni dedicate folclorului.

Cânta melodiile Angelei Similea

Prahoveanca a fost invitata emisiunii „La cină cu Ionela Năstase”, la Digi 24, și a făcut diverse destăinuiri din viața și cariera sa.

După ce au servit o porție de mazăre cu pui care i-a adus aminte de copilărie, Iuliana Tudor a rememorat momente din această perioadă a vieții. „La 3-4 ani îi cântam mamei piesele Angelei Similea, apoi eram fan al Corinei Chiriac și Mirabelei Dauer. Am realizat că aș fi fost, totuși, mediocră, să urmez o astfel de carieră, acum îi cânt lui Tudor (n.red. – fiul ei) cântece de leagăn”, a mărturisit vedeta TV

Mama m-a învățat de mică: „Viața asta să n-o dormi! Ai timp în cealaltă, dar pe asta să n-o dormi”. Viața e o întâlnire, ne cunoaștem, descoperim lumea, interacționăm, de aceea le recomand copiilor să nu-și piardă timpul pe tabletă. Iuliana Tudor:

Iuliana Tudor, prezentatoarea emisiunii „O dată-n viață” de la TVR

„Ai mei au fost supărați de minciună, nu de notă”

O elevă exemplară la școală, Iuliana a povestit că a făcut puține boacăne în copilăria sa. Pe două le-a rememorat, la cină.

„Am spart televizorul dintr-o greșeală. Era un «Gold Star», costa foarte mult la vremea aceea. Când l-am văzut spart, m-am gândit ce le spun părinților. Credeam că mă vor bate, mă vor cearta… I-am spus mamei, am trecut peste, dar a fost frica aia…

Apoi, alta. Am luat nota 3 la școală și am zis acasă 4. Nu știu de ce am spus minciuna asta, mi s-a părut că sună mai bine. Și am luat singura bătaie din viață de la părinți. Am luat acea notă fiindcă nu mi-am făcut temele, deși eu am fost un copil de 9 și de 10! Cred că uitasem de temă, m-am dus la joacă. Ai mei au fost foarte supărați nu de notă, ci de minciună. Pe tata l-au chemat la școală și s-a supărat tare atunci”, a povestit Iuliana Tudor.

De la folclor la rock

Vedeta TV ascultă muzică rock acasă, chiar dacă și-a făcut un nume cu emisiunile dedicate muzicii populare: „În mașină, nu am CD-uri, ascult doar radio-uri. Iar când vreau să stau singură, ascult muzică clasică”.

Iuliana Tudor este un nume respectat în cadrul TVR și de către telespectatori: „La postul public, așa am fost educată de generația Elisei Stan, lucrăm pe bani publici. Avem o responsabilitate enormă, nu poți face orice, nu poți spune orice. E o răspundere pe care o am mereu în subconștient. Când intru în platou, am sentimentul că intru în altarul meu. O fac cu modestie și o fac cu gândul că e pentru oameni”.

