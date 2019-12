De Livia Lixandru,

Peste 30 de ore de filmare, fără pauze și fără somn, 4 locații diferite în Chișinău, o echipa de producție formată din peste 20 de oameni, o Feli ridicată cu scripeții la câțiva metri înălțime, un decor de film cu lift, construit pentru videoclip într-o hala, un acvariu imens creat special pentru filmare în care au încăput 2 tone de apă sunt câteva dintre detaliile celui mai complex și complet videoclip filmat vreodată de artistul Jean Gavril.

„Toți cei care l-au văzut, mi-au spus că seamănă mai degrabă a film decât a videoclip muzical. Îi mulțumesc regizorului Român Burlaca pentru felul în care a transpus în imagini o piesă dramatică despre plecarea într-o altă lume pe care am scris-o la câteva zile după ce un prieten foarte bun și-a pierdut tatăl, fost comandant de vas.”, povestește artistul și compozitorul Jean Gavril.

Cu un scenariu scris de regizorul Român Burlaca în care Jean Gavril este personaj negativ, el însuși „ultimul val” personificat, iar Feli este victima lui, videoclipul piesei „Ultimul val” are, de la atmosfera, lumina, efecte, incadraturi, joc și mesaj, o mare încărcătură dramatică.

„Este pentru prima dată când am lucrat cu Român Burlaca. Am rămas fascinată de cât de ordonat lucrează, ce simt al umorului, dar și cum în același timp este prezent în artă lui.

Acest scenariu mi-a făcut piele de găînă de când mi-a povestit Jean in mare ce vom filma, apoi ajunși la Chișinău unde s-a filmat toată povestea, am întâlnit decoruri și locații care m-au transpus direct in rol.

Sunt fascinată! Consider că acest videoclip este unul din cele mai frumoase de până acum. Iubesc atunci când regizorii scot vizual greutatea și/sau sentimentele puse într-o melodie.

Bravo, Român și echipa, pentru că ați trecut de oboseală celor 30 de ore treji pentru a da viață poveștii Ultimul val și vizual.” a declarat Feli după experiență trăită cu piesă „Ultimul val” pe care o consideră o capodoperă muzicală.