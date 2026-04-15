Autoritățile australiene au deschis o investigație în urma plângerii depuse de actrița Ruby Rose, iar cazul a stârnit reacții puternice în mediul online și în presa internațională. Incidentul ar fi avut loc în urmă cu mai bine de un deceniu, însă dezvăluirile recente au readus în atenție o poveste controversată, în care cele două vedete oferă versiuni complet diferite.

Anchetă a poliției din Australia

Poliția din statul Victoria a confirmat oficial că investighează o presupusă agresiune sexuală care ar fi avut loc în anul 2010, într-un club de noapte din Melbourne. Potrivit informațiilor, cazul este gestionat de echipa specializată în infracțiuni sexuale și abuzuri asupra copiilor.

Reprezentanții autorităților au transmis că ancheta este în curs și că nu pot oferi detalii suplimentare în această etapă. „Detectivii investighează o agresiune sexuală petrecută în trecut într-un local licențiat din centrul Melbourne-ului. Având în vedere că investigația este în desfășurare, nu ar fi potrivit să comentăm mai mult”, au precizat aceștia.

Plângerea ar fi fost depusă de Ruby Rose, care susține că incidentul s-ar fi petrecut într-un club cunoscut din oraș. Actrița în vârstă de 40 de ani a declarat ulterior că nu mai poate discuta public despre caz, la solicitarea poliției.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, aceasta a explicat că a finalizat toate declarațiile oficiale: „Am finalizat toate rapoartele. Nu mai pot comenta sau discuta public despre aceste cazuri sau despre persoanele implicate. Este o procedură standard și, în multe feluri, o ușurare. Pot începe procesul de vindecare”.

Reacția lui Katy Perry

Ruby Rose susține că ar fi fost agresată de Katy Perry într-un moment în care încerca să evite contactul cu aceasta. Actrița a oferit o relatare explicită a presupusului incident, afirmând că a fost luată prin surprindere într-un context public.

Ea a mai declarat că, timp de aproape două decenii, nu a avut curajul să vorbească deschis despre ceea ce s-ar fi întâmplat. „Mi-au trebuit aproape 20 de ani să spun asta public”, a mărturisit ea.

Totodată, Ruby Rose a afirmat că incidentul ar fi fost văzut de mai multe persoane și că ar exista dovezi, inclusiv fotografii, care ar putea susține acuzațiile. În trecut, ea ar fi prezentat întâmplarea ca pe o poveste „amuzantă”, pentru a face față situației.

De cealaltă parte, Katy Perry respinge categoric acuzațiile. Prin intermediul unui reprezentant, artista a transmis că „afirmațiile sunt complet false” și le-a catalogat drept „minciuni periculoase și iresponsabile”.

Reprezentantul cântăreței a adăugat că Ruby Rose ar avea un istoric de acuzații publice grave făcute pe rețelele sociale, care au fost negate în mod repetat de persoanele vizate.

