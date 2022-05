Cel de-al cincilea album de studio al lui Lamar, „Mr. Morale & the Big Steppers,” nu dă impresia că vrea să fie ascultat cu admirație, notează Washington Post, ci că e mai degrabă un fel de confesiune a rapperului originar din Compton, California.

Pe parcursul celor peste 70 de minute, artistul se lansează într-o serie neașteptată de dezvăluiri, în versuri, cântând despre durere, mortalitate, traume, dar și vinovăție, toate transmise într-o manieră extrem de subiectivă și intimă. La un moment dat, mărturisește cu o sinceritate debordantă: „Am cumpărat piscine infinite în care nu am înotat niciodată”.

„Am fost și la terapeut”, striga el într-un album anterior. Această decizie i-a influențat viața, dar și cariera, întrucât fiecare vers din albumul „Mr. Morale & the Big Steppers” pare modelat de respectiva hotărâre.

„Să iau o sticlă de Claritin / Este capul meu sau aroganța mea?”, cântă el, întrebându-se dacă a devenit alergic la propriul său ego sau sunt efectele secundare ale concepției „banii care șterg lacrimile”. „I grieve different” („Simt durerea altfel, n.r.) devine astfel refrenului melodiei și laitmotivul întregului album.

„Ne-au violat mamele!”

Artistul trece la dezvăluiri mai intime, de familie. În versuri povestește despre mama lui, care a fost victimă a unei agresiuni sexuale. „20 de ani mai târziu, trauma a reapărut/ S-a amplificat pe măsură ce scriu acest cântec. Tremur! Sunt nervos”, strigă Kendrick Lamar în una dintre melodiile sale din noul album.

Anxietatea lui se transformă în furie, iar vocea lui se face auzită din ce în ce mai tare, condamnând abuzurile trăite de comunitatea afro-americană de-a lungul istoriei: „O conversație care nu este abordată în familiile cu persoane de culoare/ Devastarea bântuie generații și umanitate/ Ne-au violat mamele, apoi ne-au violat surorile/ Apoi ne-au pus să privim, apoi ne-a făcut să ne violăm unii pe alții/ Tortura psihotică în viețile noastre, nu ne-am recuperat”.

Kendrick Lamar, rapperul care a câștigat Premiul Pulitzer

Kendrick Lamar e recunoscut drept un dramaturg profund, notează site-ul pitchfork.com. E cunoscut faptul că artistului îi place să abordeze în muzica sa diferite perspective. Trucurile lui în muzică l-au făcut unul dintre cei mai celebri povestitori și creatori de muzică rap, el fiind și primul și singurul rapper care a câștigat un premiu Pulitzer.

Kendrick Lamar are 34 de ani și și-a început cariera în muzică încă din adolescență. Pe atunci era cunoscut sub pseudonimul K-Dot. Rapid a cunoscut succesul, a avut colaborări cu artiști importanți ai scenei hip hop, precum The Game, Snoop Dogg, Busta Rhymes și Lil Wayne.

Artistul a primit numeroase distincții pe parcursul carierei sale, printre care și șapte Premii Grammy.

