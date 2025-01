Concurenta a lămurit situația legată de presupusa relație pe care ar fi avut-o cu Pescobar, așa cum au apărut informații în mediul online, și a dezvăluit adevărul din culise. Larisa este hotărâtă să lase tot trecutul în urmă și să devină doar Larisa Popa, așa cum o cheamă, nu Larisa lui Pescobar, cum este cunoscută de către publicul larg!

E pregătită pentru show-ul de la PRO TV

Se pare că jungla o așteaptă cu multe provocări, dar și cu multă determinare, iar speculațiile nu o pot opri. Fanii așteaptă cu sufletul la gură să o vadă pe Larisa în acțiune, dar și să afle ce va face în continuare în jungla dominicană de la Survivor.

„S-a tot speculat în online că aș fi avut o relație cu Pescobar, însă atât eu, cât și el negăm aceste vorbe, deoarece între noi nu a fost nimic personal, doar profesional. Nu am vorbit cu el înainte de plecare, dar probabil a văzut și el că particip la Survivor. Eu nu am avut nicio discuție cu el pe tema aceasta. Și odată cu participarea mea la Survivor România 2025 vreau să devin acea Larisa, Larisa Popa, nu Larisa lui Pescobar. Nu am mai vorbit de ceva timp, nici măcar formal, de sărbători”, a spus în exclusivitate pentru Libertatea concurenta din show-ul de la PRO TV.

