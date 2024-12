Până acum, publicul știa un singur nume: Alexia Ștefania Preda, în vârstă de 21 de ani, care a fost aleasă de către public, în timpul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Cei de la PRO TV au oferit acum numele concurenților care merg la Survivor România 2025, iar printre aceștia se regăsesc și câteva vedete pe care publicul le știa deja. Larisa Popa, cunoscută după ce a lucrat pentru Pescobar, Diandra Moga, care a fost ispită la „Insula Iubirii”, Ema Kovacs, fostă concurentă în același show de la Antena 1, dar și Sebastian Coțofană, fost om de radio, și Bitză, cântăreț.

La scurt timp după ce numele ei a apărut pe lista concurenților de la Survivor România 2025, Larisa Popa a vorbit cu Libertatea despre experiența care urmează.

I-a plăcut sezonul câștigat de Zanni

„O experiență nebună, o descriu eu. Adică mă regăsesc în totalitate. La început a fost așa, am tratat-o puțin mai în glumă, nu neapărat cu seriozitate. Nu credeam că o să ajung în punctul în care gata, sunt concurentă. Acum îmi doresc foarte mult, mă uit la episoade vechi, retrăiesc cumva, simt așa pe pielea mea, mi se face pielea de găină când îi văd pe foștii concurenți. În pandemie am urmărit tot sezonul. Când a câștigat Zanni. Atunci m-am uitat cap-coadă”, ne-a dezvăluit în exclusivitate fosta angajată a lui Pescobar.

Recomandări Război cald, război rece. De ce Occidentul trebuie să reziste atacurilor nu în pofida, ci datorită revenirii lui Donald Trump la Casa Albă

Larisa lui Pescobar, așa cum este ea cunoscută de către publicul larg, a vorbit și despre momentul în care în spațiul online a apărut informația că ar avea un iubit în Dubai. Asta după ce a fost plecată acolo două săptămâni, iar în aproape toate fotografiile și clipurile video a apărut singură.

Concurenta de la Survivor România 2025 a precizat clar că nu a avut niciun iubit în Dubai și că a fost în vizită la o prietenă. Mai mult decât atât, tânăra a afirmat că nici acum nu există vreun bărbat în viața ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„Alea au fost niste aberații. Am fost în vacanță două săptămâni și gata… Dacă cineva stă două săptămâni în Dubai, gata, are pe cineva acolo? Eu nu știu de unde a pornit toată bârfa asta. La momentul ăla chiar m-a deranjat și chiar am vorbit și eu pe TikTok-ul meu. Măi, de unde treaba asta? Am fost la prietena mea acolo. Adică nicio treabă cu vreun bărbat. Nu există!

Și sincer, știi ce? Nu am fost eu în foarte multe vacanțe, dar niciodată n-am fost cu un băiat în vacanță. Și puteam să mă duc în multe. Puteam să vizitez lumea asta. Nu! Nu am nevoie de nimic de la nimeni. Și cu atât mai mult, ți-am zis, atunci a fost o nebunie. Toată lumea m-a asociat pe mine… Dar cine, de unde, știi? Adică măcar de m-ar fi văzut cineva acolo de mână cu cineva. Nu”, a spus Larisa Popa pentru Libertatea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News