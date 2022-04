În ediția de marți, 5 aprilie, telespectatorii au ales ca Laura Giurcanu să plece acasă, după ce a fost nominalizată de echipă. TJ Miles și CRBL au fost și ei nominalizați, însă cei de acasă i-au salvat și vor continua competiția de la PRO TV în Republica Dominicană.

„Sunt în șoc. O să fiu copleșită de emoții, dar sunt neutre. Am un cuvânt: recunoștință. M-a făcut să văd viața altfel. A fost foarte intens, a fost experiența vieții mele. Oamenii sunt minunați. Am spart sute de nuci de cocos, am câștigat, am pierdut, am petrecut, am plâns, am râs. Plec cu un bagaj emoțional, cu o grămadă de lecții. Survivor este cea mai mare lecție. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”, a spus Laura Giurcanu cu ochii în lacrimi, după ce Daniel Pavel a anunțat că este eliminată de la „Survivor România”.

După ce Laura Giurcanu a fost eliminată de la „Survivor România”, echipa Faimoșilor a mai rămas cu 5 concurenți.

Reacția Biancăi, sora Laurei Giurcanu

Sora Laurei Giurcanu a fost dezamăgită să vadă comentariile răutăcioase pe care oamenii le-au avut la adresa concurentei de la „Survivor România”. Bianca Giurcanu a susținut-o pe Laura pe tot parcursul competiției, iar după ce a fost eliminată, a postat un mesaj emoționant.

„Laura e sora mea, dar e și jumătate din inima mamei noastre. Probabil că cei care au copii gândesc ca mine când se referă la copiii lor. Probabil așa voi gândi și eu când voi avea copii, dar până atunci, Laura este totul pentru mine. Citeam mesajele primite aseară și mă gândeam ce e în sufletul mamei mele… să vezi cum niște oameni care nu îl cunosc deloc pe copilul tău pot emite astfel de judecăți.

Nu voi înțelege niciodată cum cineva a cărui părere nu o ceri totuși simte nevoia să ți-o transmită și nu oricum, ci foarte jignitor. Nu mă înțelegeți greșit, știu că acesta este un spațiu public, că Laura este urmărită și de persoane care nu o susțin. Aseară am cerut sprijinul comunității care vrea să o susțină, care crede în ea. Atât. Nimic mai mult. Ei o cunosc pe Laura așa cum este ea, și-au format părerea de când o urmăresc.

Pentru restul oamenilor, Laura este un om așa cum au văzut-o într-o emisiune, unde au văzut frânturi. Nu vreau să conving pe nimeni despre cum e ea, de fapt. Noi vedem câteva minute extrase din 24 de ore pe care le petrec Faimoșii împreună. Noi aici vedem imaginea de ansamblu, testimonialele pe care ei nu le văd.

Vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care au votat-o aseară sau i-au trimis un gând bun. Iar celor care au simțit să dea mesaje grele și răutăcioase le spun doar atât: este ok, cu siguranță și voi aveți persoane pe care le-ați susținut și care vă plac, poate chiar acum în acest concurs. Și voi trebuie să aveți emoții pentru cineva la care țineți! Chiar dacă nu azi și acum… Așa că, atunci când mai scrieți răutăți despre oricine, gândiți-vă la voi, la cum ați primi voi mesajele negative și apoi gândiți-vă și la părinții lor. Doamne, Laura, câte am să îți povestesc când te vei întoarce!”, a scris Bianca Giurcanu pe una dintre rețelele de socializare.

