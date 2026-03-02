Laurette Atindehou, imobilizată la pat luni întregi din cauza unei intervenții estetice: „Am ajuns să nu pot să merg”

După o perioadă în care a lipsit complet din emisiuni și de pe rețelele sociale, Laurette Atindehou a rupt tăcerea și a dezvăluit motivul dramatic al absenței sale. Fosta asistentă TV a mărturisit că a devenit victima unei intervenții de înfrumusețare considerate non-chirurgicale, ale cărei complicații au apărut la ani distanță și au imobilizat-o la pat pentru o perioadă îndelungată. Aceeași intervenție pe care și Antonia a făcut-o, iar apoi a avut de suferit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Vedeta a explicat că suferă din cauza unei proceduri de aquafilling realizate în urmă cu aproximativ șapte ani, o metodă ce presupune injectarea unui gel pentru mărirea anumitor zone ale corpului. Deși inițial intervenția i-a oferit încredere în sine, în prezent efectele adverse s-au manifestat violent, provocând dureri cumplite și inflamații severe.

Laurette a povestit că, încă din luna septembrie, a fost nevoită să stea la pat, confruntându-se cu suferințe intense care nu au dispărut nici acum. Situația este departe de a se fi încheiat, deoarece urmează o perioadă dificilă, cu intervenții chirurgicale suplimentare și recuperare medicală.

„N-am mai postat pe TikTok, n-am mai postat pe Facebook, n-am mai fost activă, n-am mai fost nici la emisiuni, n-am mai fost pe nicăieri pentru că am fost super bolnavă. Deci foarte, foarte bolnavă. Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din luna septembrie. De luna trecută piciorul meu și-a mai dat drumul puțin, pot să mă mișc un pic, dar încă mai am de făcut câteva operații, cred, și apoi recuperarea.

Recuperarea o să dureze ceva de acum înainte, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper ca acum să fie mult mai bine și să pot să merg din nou. Am trecut prin niște momente de neimaginat. Asta a fost pentru mine încercarea vieții”, a spus aceasta în live-ul de pe TikTok.

Problemele provocate de aquafilling nu sunt un caz izolat în showbizul românesc. Și artista Antonia a trecut prin experiențe similare, după apariția unor complicații serioase generate de aceeași procedură. Specialiștii avertizează că, deși este promovată drept o metodă „non-chirurgicală”, riscurile sunt semnificative, gelul putând migra în organism și provocând inflamații cronice sau infecții grave.

Laurette, sfat pentru femeile care vor să facă această intervenție estetică

Profund marcată de experiența trăită, Laurette a transmis un mesaj de avertizare pentru tinerele care se gândesc să apeleze la astfel de intervenții. Vedeta le îndeamnă să se informeze temeinic și să cântărească atent riscurile, subliniind că o procedură aparent simplă i-a transformat viața într-un coșmar.

„Am zis să spun povestea mea și vreau să știți și voi, fetelor, dacă aveți aquafilling sau dacă aveți de gând să vă faceți, nu vă lăsați păcălite, nu vă lăsați influențate de medici, nu vă injectați orice filler care conține gel pentru că, mai devreme sau mai târziu, o să vă creeze probleme foarte mari de sănătate. Migrează, se infectează și nu se absoarbe de corp. Dacă sunteți purtătoare de așa ceva mergeți și scoateți, chiar dacă nu v-a creat probleme! Și eu am zis la fel și uite că, după șapte ani, am ajuns să nu pot să merg. Aveți grijă!”, a mai spus aceasta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE