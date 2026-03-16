Leonardo DiCaprio, alături de iubita sa, Vittoria Ceretti, la Premiile Oscar 2026. Cum au fost surprinși cei doi

Leonardo DiCaprio, nominalizat la categoria Cel mai bun actor la Premiile Oscar din acest an, a impresionat printr-o apariție clasică și elegantă pe covorul roșu. Actorul din filmul One Battle After Another a purtat un smoking negru cu papion, o alegere sofisticată și atemporală pentru una dintre cele mai importante seri ale cinematografiei.

Deși a pășit singur pe covorul roșu, DiCaprio a făcut din această seară una specială aducând-o ca parteneră la ceremonie pe iubita sa, Vittoria Ceretti. Modelul italian i s-a alăturat în interiorul sălii, purtând o rochie roșie spectaculoasă, marcând astfel prima apariție a cuplului la Oscaruri.

Cei doi au fost surprinși stând împreună în timpul monologului de deschidere susținut de prezentatorul galei, Conan OBrien. Până la această ediție a Oscarurilor, DiCaprio și Ceretti nu mai participaseră împreună la niciun eveniment major de premiere din Statele Unite.

De ce preferă Leonardo DiCaprio discreția

Leonardo DiCaprio este cunoscut pentru faptul că își ține viața personală departe de ochii publicului. Într-un interviu acordat revistei Time în luna decembrie, actorul a vorbit despre modul în care încearcă să își protejeze intimitatea în timp ce trăiește în lumina reflectoarelor.

El a descris această strategie drept „un echilibru pe care îl gestionez de-a lungul întregii mele vieți adulte – și nici acum nu pot spune că sunt expert”.

Actorul a explicat că filosofia sa este una simplă: „Apari în fața publicului doar atunci când ai ceva de spus sau ceva de arătat. În rest, încearcă să dispari cât mai mult posibil.”

Lecțiile învățate după succesul „Titanic”

Leonardo DiCaprio a adoptat această abordare încă din perioada în care a devenit celebru la nivel mondial, după succesul uriaș al filmului Titanic. Atunci a realizat că trebuie să găsească o modalitate de a-și construi o carieră de lungă durată în industria cinematografică.

„M-am întrebat: cum pot avea o carieră lungă? Pentru că iubesc ceea ce fac. Și cred că cea mai bună cale este să nu fii permanent în fața oamenilor”, a spus actorul.

O relație discretă

Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti au fost asociați romantic pentru prima dată în 2023, însă de atunci au ales să își țină relația cât mai departe de atenția presei.

Cei doi au fost fotografiați recent în Los Angeles, unde au petrecut împreună o întâlnire de Ziua Îndrăgostiților, semn că relația lor continuă discret, dar stabil.

Apariția lor împreună la Premiile Oscar 2026 a atras imediat atenția fanilor și a presei, marcând un moment rar în care celebrul actor își face publică relația într-un cadru atât de important.

