La fel ca în fiecare an, Premiile Oscar 2026 se vor decerna în legendarul Dolby Theatre, Los Angeles.
Cine se bate la premiul pentru Cel mai bun film (Best Picture) și cum funcționează votarea
Trofeul pentru Cel mai bun film (Best Picture) se decernează în mod tradițional ultimul (cu excepția anului 2021, când Anthony Hopkins a câștigat premiul Best Actor pentru interpretarea din The Father). Favoritul principal rămâne One Battle After Another, filmul lui Paul Thomas Anderson câștigând fiecare premiu similar la BAFTA, Globuri și Critics Choice Awards.
Pentru statuetă se va lupta cu Sinners, care pare într-o oarecare creștere de formă, mai ales după victoria la Best Ensemble de la Actor Awards, categorie care e oarecum oglinda lui Best Picture de la Oscaruri. În plus, și Hamnet ar putea apărea ca o surpriză, grație felului în care se redistribuie voturile la această categorie, într-un sistem piramidal.
Practic, jurații aleg o ordine clară în care pun favoritele, iar dacă niciun film nu trece de pragul de voturi necesare pentru a fi câștigător (50+1), cel cu cele mai puține voturi va fi eliminat, iar voturile sale redistribuite. Dacă situația se repetă, se trece la următorul film cu cele mai puține voturi și tot așa până când avem o majoritate clară.
În trecut, CODA a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2021 tocmai grație acestui sistem de votare, fiind al doilea sau al treilea film preferat pentru mulți dintre jurați, în timp ce The Power of the Dog, principalul favorit la acea vreme, a fost ceva mai controversat și s-a aflat fie pe primele, fie pe ultimele locuri în listele votanților.
Principalele bătălii de la Premiile Oscar 2026
Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar este una mult mai greu de prezis decât de obicei. Cu o singură categorie de actorie care are un favorit cert, Best Actress (cea mai bună actriță în rol principal) în persoana lui Jessie Buckley din „Hamnet”, toate celelate 3 au avut parte de câștigători diferiți la galele care precedă ceremonia din Dolby Theatre.
La Best Actor (Cel mai bun actor în rol principal), avansul pe care Timothée Chalamet părea că îl are atunci când s-au anunțat nominalizările s-a topit în ultimele luni, iar controversa în care s-a aflat recent nu i-a ajutat deloc șansele de a câștiga premiul Oscar. O declarație a actorului în care ia în derâdere arte pe care le numește „pe moarte”, precum baletul și opera, au făcut ca Michael B. Jordan, dublu protagonist în „Sinners”, să fie văzut mult mai bine de casele de pariuri și experți. Singura speranță a lui Chalamet o reprezintă faptul că respectiva controversă a apărut chiar la sfârșitul perioadei de votare, și multe buletine de vot s-ar putea să fi fost trimise deja.
La Best Supporting Actor (Cel mai bun actor în rol secundar), Sean Penn (One Battle After Another) pare că s-a detașat în ultimele săptămâni, după victorii consecutive la BAFTA și Actor Awards (fostele SAG Awards). O victorie în această seară i-ar aduce cel de-al treilea Oscar din carieră legendarului actor, dar nu pot fi scoși încă din calcule nici Jacob Elordi (Frankenstein) și Stellan Skarsgård (Sentimental Value).
Best Supporting Actress (Cea mai bună actriță în rol secundar) aduce cea mai aprigă cursă a serii, una în trei: Wunmi Musaku (Sinners), Teyana Taylor (One Battle) și Amy Madigan (Weapons). Taylor a plecat ca favorită la începutul sezonului de premii la Hollywood, dar ușor-ușor pare că avansul său a dispărut, astfel că am putea vedea o câștigătoare din cele două filme horror, mai ales că Musaku a câștigat la BAFTA și Madigan la Critics Choice și Actor Awards.
Lista completă a nominalizaților la Premiile Oscar 2026
Mai jos găsiți lista completă a nominalizaților din 2026.
Cel mai bun film
- „Bugonia”
- „F1”
- „Frankenstein”
- „Hamnet”
- „Marty Supreme”
- „One Battle After Another”
- „The Secret Agent”
- „Sentimental Value”
- „Sinners”
- „Train Dreams”
Cea mai bună actriță în rol secundar
- Elle Fanning, „Sentimental Value”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”
- Amy Madigan, „Weapons”
- Wunmi Mosaku, „Sinners”
- Teyana Taylor, „One Battle After Another”
Cel mai bun actor
- Timothée Chalamet, „Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another”
- Ethan Hawke, „Blue Moon”
- Michael B. Jordan, „Sinners”
- Wagner Moura, „The Secret Agent”
Cea mai bună actriță
- Jessie Buckley, „Hamnet”
- Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”
- Kate Hudson, „Song Sung Blue”
- Renate Reinsve, „Sentimental Value”
- Emma Stone, „Bugonia”
Cel mai bun actor în rol secundar
- Benicio Del Toro, „One Battle After Another”
- Jacob Elordi, „Frankenstein”
- Delroy Lindo, „Sinners”
- Sean Penn, „One Battle After Another”
- Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”
Cel mai bun regizor
- Chloé Zhao, „Hamnet”
- Josh Safdie, „Marty Supreme”
- Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”
- Joachim Trier, „Sentimental Value”
- Ryan Coogler, „Sinners”
Cel mai bun machiaj și coafură
- „Frankenstein”
- „Kokuho”
- „Sinners”
- „The Smashing Machine”
- „The Ugly Stepsister”
Cea mai bună coloană sonoră originală
- „Bugonia”, Jerskin Fendrix
- „Frankenstein”, Alexandre Desplat
- „Hamnet”, Max Richter
- „One Battle After Another”, Jonny Greenwood
- „Sinners”, Ludwig Göransson
Cel mai bun scurtmetraj live action
- „Butcher’s Stain”
- „Jane Austen’s Period Drama”
- „A Friend of Dorothy”
- „The Singers”
- „Two People Exchanging Saliva”
Cel mai bun scenariu adaptat
- „Bugonia”, Will Tracy
- „Frankenstein”, Guillermo Del Toro
- „Hamnet”, Maggie O’Farrell și Chloé Zhao
- „One Battle After Another”, Paul Thomas Anderson
- „Train Dreams”, Clint Bentley și Greg Kwedar
Cel mai bun scenariu original
- „Blue Moon”, Robert Kaplow
- „It Was Just an Accident”, Jafar Panahi
- „Marty Supreme”, Ronald Bronstein și Josh Safdie
- „Sentimental Value”, Joachim Trier și Eskil Vogt
- „Sinners”, Ryan Coogler
Cel mai bun scurtmetraj animat
- „Butterfly”
- „Forevergreen”
- „The Girl Who Cried Pearls”
- „Retirement Plan”
- „The Three Sisters”
Cel mai bun casting
- „Hamnet”, Nina Gold
- „Marty Supreme”, Jennifer Venditti
- „One Battle After Another”, Cassandra Kulukundis
- „The Secret Agent”, Gabriel Domingues
- „Sinners”, Francine Maisler
Cel mai bun cântec original
- „Dear Me” din „Diane Warren: Relentless”
- „Golden” din „KPop Demon Hunters”
- „I Lied to You” din „Sinners”
- „Sweet Dreams of Joy” din „Viva Verdi!”
- „Train Dreams” din „Train Dreams”
Cel mai bun documentar
- „The Alabama Solution”
- „Come See Me in the Good Light”
- „Cutting Through Rocks”
- „Mr. Nobody Against Putin”
- „The Perfect Neighbor”
Cel mai bun scurtmetraj documentar
- „All the Empty Rooms”
- „Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
- „Children No More: ‘Were and Are Gone'”
- „The Devil is Busy”
- „Perfectly a Strangeness”
Cel mai bun film internațional
- Brazilia – „The Secret Agent”
- Franța – „It Was Just an Accident”
- Norvegia – „Sentimental Value”
- Spania – „Sirât”
- Tunisia – „The Voice of Hind Rajab”
Cel mai bun film animat
- „Arco”
- „Elio”
- „KPop Demon Hunters”
- „Little Amélie or the Character of Rain”
- „Zootopia 2”
Cel mai bun design de producție
- „Frankenstein”
- „Hamnet”
- „Marty Supreme”
- „One Battle After Another”
- „Sinners”
Cel mai bun montaj
- „F1” – Stephen Mirrione
- „Marty Supreme” – Ronald Bronstein și Josh Safdie
- „One Battle After Another” – Andy Jurgensen
- „Sentimental Value” – Olivier Bugge Coutté
- „Sinners” – Michael P. Shawver
Cel mai bun sunet
- „F1”
- „Frankenstein”
- „One Battle After Another”
- „Sinners”
- „Sirât”
Cele mai bune efecte vizuale
- „Avatar: Fire and Ash”
- „F1”
- „Jurassic World Rebirth”
- „The Lost Bus”
- „Sinners”
Cea mai bună imagine (cinematografie)
- „Frankenstein”
- „Marty Supreme”
- „One Battle After Another”
- „Sinners”
- „Train Dreams”
Cele mai bune costume
- „Avatar: Fire and Ash”, Deborah L. Scott
- „Frankenstein”, Kate Hawley
- „Hamnet”, Malgosia Turzanska
- „Marty Supreme”, Miyako Bellizzi
- „Sinners”, Ruth E. Carter
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.