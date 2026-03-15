La fel ca în fiecare an, Premiile Oscar 2026 se vor decerna în legendarul Dolby Theatre, Los Angeles.

Cine se bate la premiul pentru Cel mai bun film (Best Picture) și cum funcționează votarea

Trofeul pentru Cel mai bun film (Best Picture) se decernează în mod tradițional ultimul (cu excepția anului 2021, când Anthony Hopkins a câștigat premiul Best Actor pentru interpretarea din The Father). Favoritul principal rămâne One Battle After Another, filmul lui Paul Thomas Anderson câștigând fiecare premiu similar la BAFTA, Globuri și Critics Choice Awards.

Pentru statuetă se va lupta cu Sinners, care pare într-o oarecare creștere de formă, mai ales după victoria la Best Ensemble de la Actor Awards, categorie care e oarecum oglinda lui Best Picture de la Oscaruri. În plus, și Hamnet ar putea apărea ca o surpriză, grație felului în care se redistribuie voturile la această categorie, într-un sistem piramidal.

Practic, jurații aleg o ordine clară în care pun favoritele, iar dacă niciun film nu trece de pragul de voturi necesare pentru a fi câștigător (50+1), cel cu cele mai puține voturi va fi eliminat, iar voturile sale redistribuite. Dacă situația se repetă, se trece la următorul film cu cele mai puține voturi și tot așa până când avem o majoritate clară.

În trecut, CODA a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2021 tocmai grație acestui sistem de votare, fiind al doilea sau al treilea film preferat pentru mulți dintre jurați, în timp ce The Power of the Dog, principalul favorit la acea vreme, a fost ceva mai controversat și s-a aflat fie pe primele, fie pe ultimele locuri în listele votanților.