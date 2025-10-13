Lia, fiica Danei Rogoz, primul job la doar 5 ani. Micuța și-a impresionat mama: „Sunt tare mândră de ea”

Dana Rogoz a trăit momente pline de emoție alături de fiica ei, Lia, care și-a făcut debutul în lumea filmului la vârsta de numai 5 ani. Micuța a participat pentru prima dată la filmările unui scurtmetraj, urmând pașii mamei sale, care a pășit în cinematografie tot de la o vârstă fragedă.

Vedeta a împărtășit cu fanii imagini din prima zi de lucru a Liei, lăudând modul în care s-a descurcat și subliniind că talentul pare să fie moștenit. Chiar dacă ziua a fost scurtă, Lia s-a bucurat și de momente specifice vârstei sale, reușind să combine munca cu joaca.

„Azi a fost prima ei zi de filmare pentru un scurtmetraj. Cred că se vede și din aceste fotografii, surprinse din spatele camerei de filmat, că micuța s-a simțit în largul ei. A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru, așa că după am avut timp și de parc, și de desene și de prăjituri. Sunt tare mândră de ea, pentru răbdarea și atenția de care dă dovada. Cel puțin pana acum”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Se pare că așchia nu sare departe de trunchi! Dana Rogoz a demonstrat că pasiunea pentru actorie se continuă în familia lor, iar micuța Lia are toate șansele să ducă mai departe tradiția mamei sale în fața camerelor de filmat.

Vlad și Lia, actori în filmul regizat de tatăl lor

Proiectul are o semnificație aparte pentru familie, întrucât în distribuție se vor regăsi și cei doi copii ai cuplului, Vlad și Lia. „Și uite așa am plecat de dimineața spre mare, pentru prima zi de filmare pentru lungmetrajul regizat de Radu. De data aceasta, Radu a scris atât pentru mine, cât și pentru Vlad și Lia, care vor avea și ei câte un rol.

Așadar, va fi, într-un fel, un film al familiei noastre, chiar dacă povestea e pur ficțională. Dar e ceva de la fiecare dintre noi care va rămâne pentru totdeauna păstrat, conservat în imaginile acestui lungmetraj. Pe de-o parte, cred că asta e cea mai frumoasă cale a mea și a lui Radu de a crea amintiri.

Iar pe de altă parte, e sigur cea mai puternică modalitate a noastră de a spune povești. Să ne țineți pumnii tuturor!”, a scris actrița pe Facebook. Dana Rogoz și Radu Dragomir au mai colaborat în trecut la lungmetrajul Mo, peliculă care a primit numeroase aprecieri în festivaluri și a fost bine primită de public.

Noul proiect promite să continue această linie artistică, însă de această dată, miza este una personală și emoțională, prin implicarea întregii familii. Actrița a subliniat în mesajul său că filmul va rămâne nu doar o realizare profesională, ci și o amintire de neprețuit pentru ea, pentru soțul său și pentru copii.

