Liana Stanciu, 48 de ani, reușește să împace cariera cu viața de familie, chiar dacă acest lucru presupune de multe ori un deficit de odihnă, fiindcă are două joburi – radio și TV -, iar pe fiica ei nu vrea defel s-o văduvească de timpul petrecut împreună.

“Ziua mea începe la 4.48 și se termină în jurul orei 19.00… Iar după ce ies din «direct», de la TVR, ajung să facem temele pentru acasă ale Teodorei”, ne-a explicat ea.

Între cele două este un atașament puternic. Înainte de toate, ele sunt bune prietene!

Liana și fiica ei, Teodora

“Dimineața e a lui tati, că eu sunt la radio, dar după ore și meditații, Teodora e a mea, cu tot ce implică asta. Serile sunt ale noastre, în plus vorbim și ne scriem non-stop. Iar weekendurile le petrecem întotdeauna împreună. Dacă Mihai (n.r. – Mihai Georgescu de la Bere Gratis, soțul Lianei) are concert, mergem toți la cântările lui tati. Orice treabă am avea, o luăm și pe Teodora cu noi. Cheia existenței noastre este să facem cât mai multe lucruri împreună”, ne-a mărturisit vedeta TVR.

Nu cumpără mâncare din supermarketuri, ci doar“de la țărani autentici”

În familia Lianei, nu doar timpul petrecut e sfânt, ci și calitatea vieții. Vedeta TV, soțul ei și fiica lor au ales să trăiască eco, curat, din grijă pentru ei, dar și pentru planetă. Ce măsuri au luat?

“În primul rând, am eliminat din alimentație zahărul, în special pe cel rafinat, și l-am înlocuit cu miere. Cumpărăm carne din surse sigure, iar fructe și legume luăm din piață, de la țărani autentici. Nu mai folosim sticle de plastic. Ne-am luat și un filtru inteligent, japonez, care face apă cu alcalinitate variabilă. Ne ferim să cumpărăm apă la sticle de plastic și ne luăm la noi, în termos, apă de la filtru”, explică Liana.

Surpriză, însă: în plastic ne îmbrăcăm! Adică în haine pentru care se folosește ca materie primă plastic reutilizat. Sigur, este o soluție mai scumpă. Dar suntem îngrijorați de ceea ce se întâmplă cu sănătatea noastră. Liana Stanciu

“Statisticile au arătat că o persoană înghite în medie 5 grame de plastic în fiecare săptămână, echivalentul unui card de credit. Contaminarea este cauzată de particule de plastic prezente în mediu, care afectează mâncarea, lichidele și aerul”, ne-a mai spus Liana Stanciu.

O căsnicie solidă, un copil și 13 fini

Liana Stanciu și Mihai “Miță” Georgescu sunt împreună din 2001 și au un mariaj fericit. Prezentatoarea TVR 2 ne-a dezvăluit rețeta longevității relației de cuplu:

“Ne străduim să nu fim nervoși amândoi în același timp, iar dacă se întâmplă asta, plec să ascult muzică, tare, în mașină. Bruno Mars…”.

Miță de la Bere Gratis este soțul Lianei

Cei doi au o fetiță reușită, care în decembrie împlinește 14 ani. Nu i-au făcut un frate sau o surioară, “însă avem 13 fini, adică 13 copii pe care i-am botezat”, ne-a mai mărturisit Liana.

Teodora este singurul copil al Lianei și al lui Miță și se bucură de toată dragostea și grija părinților săi. În plus, pare să moștenească filonul artistic din familie.

Liana și Teodora

“Teodora, cel mai probabil, o să cânte, o să joace sau o să vorbească la un microfon. Sau câte puțin din toate”. Liana Stanciu

