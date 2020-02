De Livia Lixandru,

Apropiaţii artistului au declarat pentru Spynews.ro că Vârciu este extrem de fericit pentru faptul că Anda Călin îl va face tată de băiat.

Astfel că, Anda Călin a reuşit să-i îndeplinească lui Liviu cel mai mare vis, acela de a avea și un băiat. Vedeta Antena 1 mai are doua fete, pe Anastasia și pe Carmina, fiica cea mare pe care o are cu Amy Teiceanu.

„Ne dorim extrem de mult un al doilea copil. Ne-ar plăcea să fie băiețel. Liviu își dorește nespus de tare un băiat. Lucrăm la acest lucru, dar când vrea Dumnezeu o să se întâmple”, a declarat Anda Călin anul trecut.





