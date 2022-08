Liviu Vârciu a transmis un mesaj pe contul de socializare, în care le-a transmis mirilor să fie fericiți și a ținut să precizeze că darul îl vor primi la cununia religioasă.

„Primii noștri fini împreună. Ce fină frumoasă am, ce fin frumos am. Suntem nași. Uite ce nașă frumoasă am (n.r. – Anda Călin), rea, dar frumoasă.

Casă de piatră, dragii mei copii! Să fiți iubiți. Darul vi-l dau la nuntă, nu acum. Acum m-am trezit și nu vreau să încurc sumele”, a mărturisit Liviu Vârciu pe rețelele de socializare.

Liviu Vârciu trăiește de mai mulți ani o frumoasă poveste de dragoste alături de Anda Călin. Artistul se bucură de o familie frumoasă și împlinită alături de iubita care i-a dăruit doi copii, pe Anastasia și Matei.

