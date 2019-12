Lora și Ionuț Ghenu au reluat planurile de căsătorie, pe care le-au anulat de câteva ori. Merg în vizită la nași, ca să planifice nunta!

De Andreea Romaniuc Archip,

Îndrăgostiții Lora și Ionuț Ghenu formează o echipă și pe plan profesional, el fiind managerul ei, astfel că angajamentele profesionale i-au determinat de multe ori să își schimbe prioritățile din viața privată. „De câte ori am fixat data, de atâtea ori a intervenit ceva. Suntem într-o continuă vervă, muncim foarte mult, ne respectăm contractele. Am trecut și prin faza asta de teamă, am tot felul de momente, dar când sunt puțin liniștită și am timp să mă gândesc la asta, îmi dau seama că nu mi-e teamă, pur și simplu nu am grabă la măritat. Și el înțelege lucrurile acestea. Suntem împreună de patru ani și jumătate, mergem spre cinci”, ne-a mărturisit Lora.

Trec pe la viitori nași, de sărbători

În preajma Crăciunului, când au câteva zile mai relaxate, Lora și Ghenu vor să își viziteze rudele și prietenii, cu doi dintre aceștia având planuri de înrudire. Declarație care ne duce cu gândul că sunt șanse mari ca nunta să aibă loc anul viitor: „Avem prieteni, trebuie să ne împărțim. Ei sunt parte din familie cumva și vreau să mergem și la familiile noastre să petrecem cu ei prima zi de Crăciun. În același timp, înainte de Crăciun, vrem să mergem pe la Oradea, la niște prieteni, apoi pe la Iași, pe la alți prieteni, care e posibil să ne fie și nași. Discutăm, ei vor, noi vrem. Da, poate stabilim ceva, sărbătorile sunt un prilej bun de a face chestia asta”, a declarat, pentru Libertatea, Lora.

Cântăreața își dorește o petrecere frumoasă de nuntă, dar cea mai importantă pentru ea rămâne ceremonia religioasă. Acesta este și motivul pentru care au făcut, deja, o logodnă, și spune mereu că ea și Ghenu sunt uniți în fața lui Dumnezeu.

Video: Robert Hanciarec/ Foto: Sorin Cioponea, Dumitru Angelescu