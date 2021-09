Loredana Groza, la „X Factor”, sezonul 10: „Am o echipă trăsnet și o spun fără să am nici cea mai mică teamă”

Emoția este la înălțime în cel de-al zecelea sezon „X Factor”, care va avea o dublă premieră pe 6 și 10 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1. Jurații Loredana, Ștefan Bănică jr, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă.

„Sezonul zece a fost intens și neașteptat, am găsit niște voci și niște personalități în echipa mea, nu vreau să divulg prea multe, dar am o echipă trăsnet și o spun fără să am nici cea mai mică teamă. Am găsit mai mult decât speram, Universul mi-a răspuns și mi-a trimis ce nici măcar nu visam!”, a spus încântată Loredana, care a ținut piept cu brio strategiilor celorlalți colegi de la masa juraților.

„Sigur că mai apar ciondăneli, gelozii, orgolii, unii vor să fure, alții să păcălească sau să joace la cacealma. Dar eu știu strategiile lor și nu mă las intimidată. Oricum, la finalul zilei suntem prieteni, pentru că suntem toți pentru unul și… toți pentru show!”, a mai spus juratul „X Factor”.

Răzvan Simion și Dani Oțil prezintă „X Factor”, sezonul 10

De zece ani, Răzvan și Dani, gazdele emisiunii, au străbătut țara în lung și în lat pentru a căuta factorul X și au reușit să găsească de fiecare dată acele prezențe care au făcut istorie. În 2021, Răzvan și Dani sunt hotărâți să deschidă noi porți și, mai mult, au pregătit și surprize, atât pentru cei de acasă, cât și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică jr, Delia și Florin Ristei.

Care sunt acestea și cum vor reacționa cei patru jurați, cei de acasă pot afla începând de luni, 6 septembrie și vineri, 10 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, când „X Factor” sezonul 10 se va vedea în doză dublă de emoție.

Citeşte şi:

Primarul Nicușor Dan, 10 luni de mandat, 0 audiențe cu bucureștenii: „Să rezolv mai întâi problemele structurale ale orașului”. Cum stau edilii de la sectoare

Ce se întâmplă cu cele 3 milioane de români care au RCA la City Insurance în caz de faliment

Opt din zece angajați români iau în calcul să muncească și după ieșirea la pensie. Sociolog: „Ideal ar fi să nu aibă nevoie să lucreze”

PARTENERI - GSP.RO Drama unui fotbalist român, internat de 4 ani la psihiatrie. Mama lui povesteşte cu lacrimi în ochi ce s-a întâmplat: "Cum să pățească așa ceva băiatul meu?"

Playtech.ro Cu câți bani a plecat acasă Sofia Vicoveanca de la spectacolul la care a umilit un grup de dansatori. Suma este colosală

Observatornews.ro "Au venit băieţii tăi, mămico! Sus, băiatule!" Omagiu al motocicliştilor pentru Alex, riderul de 19 ani care a murit după ce o maşină i-a tăiat calea

HOROSCOP Horoscop 31 august 2021. Fecioarele se simt blocate într-o situație neplăcută pe care nu o pot controla

Știrileprotv.ro Elena și prietena ei au avut parte de o moarte tragică pe Autostrada Soarelui. Apropiaților nu le vine să creadă ce s-a întâmplat

Telekomsport O mare sportivă a ţării trăieşte într-o sărăcie lucie. Munceşte cu ziua pe câmp după o viaţă de lux

PUBLICITATE Discuții sincere despre încredere și frumusețe, cu tinere din Generația Z