În mod clar Loredana Groza nu poate trece niciodată neobservată. Chiar și atunci când merge la sala de fitness, unde ascultă cu sfințenie de antrenorul personal, artista îmbracă ținute îndrăznețe, care îi fac pe cei din jurul său să-și dea coate atunci când o văd.

Îmbrăcată cu pantaloni mulați și bluză transparentă, artista a avut o apariție care nu a putut fi ratată de cei prezenți în sala de fitness. Înainte de a începe antrenamentul, Loredana Groza a postat pe una dintre rețelele de socializare câteva imagini cu ținuta sa. Chiar dacă a mers la sala de fitness, vedetei nu i-au lipsit accesoriile scumpe. Geanta de brand a fost asortată cu colanții maro.

Vedetei îi place să fie mereu pusă la punct, iar ținuta sa a fost perfect asortat din punct de vedere cromatic. Loredana Groza a optat o pereche de adidași în valoare de aproximativ 900 de dolari. Machiată și cu părul perfect aranjat, artista a executat exercițiile fizice pe care antrenorul i le-a sugerat.

Pentru a arăta bine și a avea o siluetă de invidiat, Loredana Groza face sport. Pentru consolidarea mușchilor picioarelor și fesierului, artista a început cu o serie de genuflexiuni. Pentru elasticitate, Loredana Groza a făcut mai multe exerciții de stretching, iar antrenorul său a supravegheat-o și a ajutat-o pentru a executa corect mișcările.

Ce dietă ține Loredana Groza

Pentru un corp așa cum Loredana Groza își dorește, alimentația este cea mai importantă. Artista este atentă la ceea ce mănâncă și a dezvăluit ce trucuri de slăbit are.

„Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios, spunea artista, cu ceva vreme în urmă, într-un interviu la Magic FM.

La micul dejun, Loredana Groza consumă fructe proaspete sau uscate și iaurt, prânzul este compus în principal din proteine animale – carne slabă și pește -, însoțite de salată. La gustare, vedeta preferă fructele. Cât despre cină, aceasta este formată, de obicei, din salate.

Printre alimentele care au dispărut din meniul Loredanei se numără zahărul rafinat (conținut în exces de dulciuri și produsele de patiserie), dar și cofeina.

