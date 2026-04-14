Recunoscut ca actor și cântăreț, Lucian Viziru a locuit timp de șapte ani în Germania, iar după ce s-a întors în România, el a produs filmul „Norocoșii” și acum lucrează la încă o peliculă.

Într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, artistul a dezvăluit că își dorește să nu se mai multe din România, însă nu poate spune că nu va mai pleca niciodată din țara noastră, deoarece nu știe ce îi rezervă viitorul.

„În principiu aș vrea să rămân aici. Nu mai vreau să plec. Îmi place România în momentul de față. România a crescut foarte mult în ultimii ani. Am avut o perioadă de vreo 6-7 ani în care n-am mai fost deloc în România și, când m-am întors, am găsit-o foarte bine, în creștere din foarte multe puncte de vedere. Și cred că s-ar putea să rămânem aici, dar nu mai spun că nu mai plec niciodată, că nu se știe…”, a spus Lucian Viziru, în exclusivitate pentru Libertatea.

Vedeta a mai precizat și că nu s-a lăsat de tenis, sport pe care l-a practicat în trecut, el fiind în prezent antrenor. Pe când locuia în Germania, așa și-a câștigat Lucian Viziru banii, însă acum, în România, acesta este doar un extra-job.

„Nu m-am lăsat de tenis, în niciun caz! Antrenez în continuare, dar nu la nivelul la care o făceam în Germania. În sensul în care nu am același volum de ore. Adică acum am păstrat și o bucățică de antrenorat și mi-am dedicat mai mult din timpul pe care-l am producției de film”, a încheiat Lucian Viziru interviul pentru Libertatea.

