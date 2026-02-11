Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, actorul a vorbit despre banii investiți în primul lui film, „Norocoșii”, dar și despre planurile de viitor pe care el le are.

„Am bătut la foarte multe uși, dar ne-a ajutat foarte mult scenariul. Și, până la urmă, am găsit sponsori care au crezut în povestea asta. Am luat și noi de la gura copilului un pic, dar cei mai mulți bani au venit de la sponsorii pe care i-am căutat și i-am găsit cu greu. Dar după lungi căutări, ne-am descurcat”, a spus Lucian Viziru în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă a fost mulțumit de încasările pe care le-a avut după lansarea producției „Norocoșii”, actorul a precizat că nu s-a gândit la sumele care îi vor intra în cont, însă la următorul lui film va lua în calcul și acest lucru.

„N-a fost rău, dar nu ăsta a fost obiectivul de la început. Obiectivul nostru a fost să scoatem primul film și în ceea ce privește beneficiile pe care ni le-a adus au fost la nivel de experiență. Unde am crescut și am învățat extrem de multe. Faptul că am făcut un film cel puțin decent mi se pare că este suficient deocamdată. Acum, într-adevăr, am luat în calcul și varianta de a face bani mulți cu filmul următor, pe care nu am luat-o în calcul la primul film”, a adăugat Lucian Viziru în exclusivitate pentru Libertatea.

Apoi, el ne-a dezvăluit că alături de Ema, soția lui, deja lucrează la un nou film pe care vrea să îl lanseze în acest an.

„La al doilea film, care este pentru anul 2026, avem scenariul, avem distribuția ideală… Acum să vedem! Suntem în faza de casting. Îți dai seama că voi juca și eu, n-am cum să nu joc. Chiar îmi place! Sincer, să fiu, îmi place mai mult în spatele camerelor de filmat, dar mă simt mult mai în largul meu atunci când joc. O să păstrăm, bineînțeles, o parte din echipa cu care am lucrat la primul film, dar vor mai fi și alte schimbări, cu siguranță. În primul rând suntem eu cu soția”, a încheiat Lucian Viziru interviul pentru Libertatea.

