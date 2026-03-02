Actrița română joacă rolul unei femei care este agent secret și trebuie să recupereze un stick pe care se află informații foarte importante. Iar filmul a avut premiera de gală în Spania, la Peniscola, acolo unde au fost și filmate mai multe cadre din peliculă.

Libertatea a fost prezentă la eveniment, astfel că Mădălina Bellariu Ion ne-a dezvăluit cum a fost să lucreze cu regizorul Iura Luncașu la filmul care are premiera în cinematografele din România pe 4 martie 2026.

„Este prima dată când lucrez cu Iura Luncașu. Dar, cu siguranță, vom avea mai multe proiecte, poate chiar internaționale, în viitor. Pentru că acest film are ambiția de a fi distribuit în toată lumea, nu doar în România. De aceea este făcut în engleză, castul este internațional, dar este după un roman românesc. Prima dată îl lansăm în cinematografele din România, sper să aibă succes, și apoi mergem mai departe cu distribuirea pe plan internațional”, a spus actrița în exclusivitate pentru Libertatea.

Mădălina Bellariu Ion nu se află la primul ei film în limba engleză, actrița făcând școala de actorie la Londra. Iar în „Acel Martie” („That March”) ea joacă alături de actori cunoscuți precum Luke Roberts, care a putut fi văzut în trecut în „Game of Thrones”, și Esther Acebo, cunoscută pentru rolul din „La Casa de Papel”.

„Pe Luke Roberts îl știam deja. Am lucrat într-o producție care se numește «Dampyr». A fost un film de top pe Netflix și pe platformele de streaming. El a interpretat atunci rolul soțului meu și acum iată ă este logodnicul meu. Fostul meu logodnic! Și îi dau cu rochia peste față. Chiar așa, în primele secvențe, îi arunc rochia în față, că îmi spune că mi-a cumpărat el rochia. Și atunci: «Ok, bun! Tu mi-ai cumpărat rochia? Bine»! Mă dezbrac în fața lui, îi arunc rochia în față… Bineînțeles, am rămas în lenjerie, să nu se înțeleagă altceva. De Costas Mandylor știam, care este și el în film, interpretează rolul agentului rus.

Esther Acebo interpretează rolul prietenei lui Anabel din film și avem majoritatea secvențelor împreună. Nu cred că a avut o secvență fără mine. Suntem prietene în film. Din primul moment în care ne-am cunoscut, ne-am conectat. Ținem legătura, așa că suntem prietene nu numai în film, ci acum și în viața de zi cu zi. Îmi place foarte mult Madridul și am zis că o să vin să o vizitez, că ea locuiește în Madrid.

S-au creat prietenii frumoase, în general, pe platoul de filmare. Iar eu cu Esther Acebo am lucrat foarte bine. Am vorbit înainte de fiecare secvență, cum vede ea lucrurile, cum le văd eu… Am repetat, am făcut și o citire de scenariu… Cât am filmat în Spania, am stat în același hotel și ne-am văzut mereu la cină, la micul dejun, la sală… Am petrecut mult timp împreună. Vorbim în engleză, pentru că vocabularul meu în limba spaniolă acum mai are nevoie de exercițiu. Dar știu și spaniolă. Foarte apropiată de italiana”, a încheiat Mădălina Bellariu Ion interviul pentru Libertatea.