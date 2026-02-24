Evenimentul a marcat debutul oficial al producției în fața publicului și deschide calea către avanpremiera din 4 martie în cinematografele din România. Regizat de Iura Luncașu și bazat pe romanul omonim semnat de Olivia Odăianu, „Acel martie” propune un thriller intens, cu miză internațională și o distribuție puternică.

Pe covorul roșu au defilat Esther Acebo (cunoscută din „La Casa de Papel”), Luke Roberts (din „Game of Thrones”), Mădălina Bellariu-Ion (din „The Young Pope”), Didi Anderson, Eduard Trică, Olivia Odăianu, Iura Luncașu și Bob Rădulescu, dar și influenceri români și spanioli, printre care Iuliana Pepene, Ioana Ginghină sau Ioana Petric.

Ce spune Esther Acebo despre producția românească

„A fost încântător pentru mine să lucrez cu Iura Luncașu și cu această echipă. Au fost cu toții extraordinari, foarte profesioniști, o echipă formată din oameni calzi, care au făcut ca totul să fie familiar și ușor. Nu știam foarte multe despre cinematografia din România, dar acum pot să spun că m-aș întoarce oricând să filmez o producție românească. Am învățat și câteva cuvinte în română, preferatul meu e: «Pupici»”, a mărturisit Esther Acebo, actriță.

Pentru Mădălina Bellariu este primul rol principal într-un film românesc. Actrița a mărturisit că una dintre cele mai mari împliniri este faptul că filmul transmite si un mesaj internațional despre România.

„Premiera a fost ca în povești. Publicul spaniol a reacționat cu entuziasm, iar românii din sală au ieșit mândri. M-am bucurat enorm să văd că povestea noastră rezonează dincolo de granițe”, a spus Mădălina Bellariu-Ion, protagonista filmului.

Eduard Trică, actorul principal al producției, mărturisește: „Îi invit pe toți să descopere și să trăiască acest film, pentru că e o poveste cu mesaj și e un film curajos. Apreciez foarte tare producătorii acestui film pentru direcția în care au mers, merită aplaudată această intenție”.

„Este un film românesc ce arată a Hollywood. Calitatea imaginii, sunetul, cadrele… Totul este la un nivel internațional”, a adăugat și Bob Rădulescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 36

Proiecția din Spania deschide seria caravanei naționale, care va începe pe 1 martie 2026 și va ajunge în Cluj (1 martie), Brașov (2 martie), Sinaia (3 martie), Pitești (4 martie), București (5 martie), Craiova (6 martie), Timișoara (7 martie) și Oradea (8 martie).

„Chiar dacă munca echipei de producție s-a încheiat, pentru noi acum încep emoțiile. Știu că am făcut împreună un film foarte bun, cu potențial internațional. Îi invit pe toți să trăiască «Acel martie» în sălile de cinema din toată țara”, a afirmat regizorul Iura Luncașu.

„Acel martie”, filmat în România și Spania

Un thriller româno-spaniol intens, filmat la Cluj-Napoca și în Spania, pe domeniul Castelului Peniscola, „Acel martie” urmărește povestea lui Anabel Albu, interpretată de Mădălina Bellariu-Ion, agentă a serviciilor de informații românești, însărcinată să-l supravegheze pe Vlad Bratu (Eduard Trică), un cercetător implicat într-un proiect științific de importanță strategică.

Pe măsură ce Vlad Bratu încearcă să împiedice ca descoperirea sa să ajungă în mâinile unui stat dispus să o folosească în scopuri de control și manipulare, Anabel Albu este prinsă între loialitatea față de misiune și adevărul pe care începe să îl descopere.

Castul filmului reunește actori străini care au jucat în producții cunoscute la nivel mondial, ca Esther Acebo („La Casa de Papel”), Costas Mandylor („Saw”), Luke Roberts („Game of Thrones”, „Ramson” și „Batman”) și Didi Anderson, dar și actorii români Mădălina Bellariu-Ion, Eduard Trică, Diana Sar, Bob Rădulescu, Vlad Marin și Cătălin Herlo.

Integrat în distribuția spectaculoasă a filmului, o prezență specială în pelicula „Acel Martie” o are și fostul fotbalist Gică Craioveanu, aflat la a doua colaborare cu regizorul Iura Luncașu. Filmul are la bază povestea romanului „Acel martie”, al scriitoarei Olivia Odăianu.

„Ca autor, e un sentiment minunat să vezi emoția spectatorilor într-un loc atât de simbolic. A fost o seară cu adevărat specială. «Acel martie» a prins viață într-un decor spectaculos, iar întâlnirea cu publicul, de la castelul din Peniscola, a transformat totul într-o experiență de neuitat”, a încheiat Olivia Odăianu.

„Acel martie” este o producție KSM Production, realizată de Nicu Claudiu Moldovan, Iura Luncașu, Mădălina Bellariu-Ion, Sorin Lungu și Bogdan Mărginean.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE