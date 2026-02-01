Filmul „Acel Martie” va ajunge în toate cinematografele din România pe 4 martie 2026, iar din distribuție fac parte și nume importante din străinătate, precum Esther Acebo, cunoscută publicului din serialul „La Casa del Papel” (acolo unde i-a dat viață personajului Monica Gaztambide – Stockholm), Costas Mandylor, actor emblematic al francizei „Saw”, Luke Roberts, cunoscut pentru aparițiile sale în „Game of Thrones”, „Ransom” sau „Batman”, dar și actori români ca Mădălina Bellariu Ion, Eduard Trică, Diana Sar, Vlad Marin și Cătălin Herlo.

Un alt nume cunoscut publicului din România care apare în „Acel Martie” este fostul fotbalist Gică Craioveanu, care a jucat pentru naționala României în 25 de partide și a marcat 4 goluri.

Iura Luncașu, detalii despre „Acel Martie”

Înainte cu aproximativ o lună ca filmul să ajungă în cinematografele din România, Libertatea a stat de vorbă cu Iura Luncașu.

Libertatea: Primul lucru care sare în ochi la filmul „Acel Martie” este distribuția. Sunt actori care au jucat în filme cunoscute în toată lumea, precum „Game of Thrones”, „La Casa de Papel”, „Saw” sau „The Young Pope”. Cum ai reușit să-i convingi?

Iura Luncașu: Odată ce mi-am propus un film care să fie relevant și în alte piețe, era evident că am nevoie de actori cunoscuți publicului internațional. Am ajuns la ei mai mult cu ajutorul Mădălinei Bellariu Ion, pentru că ea, făcând producții internaționale renumite, s-a întâlnit cu unii dintre ei pe platourile de filmare. Dar, în cele din urmă, scenariul scris de Olivia Odăianu și revizuit de Jill Awbrey, scenaristă din SUA, i-a convins pe toți să se alăture demersului nostru.

Cum a fost să lucrezi cu această echipă?

Aveam emoții la prima întâlnire cu ei. Era altceva! Doar că atunci când ne-am pus pe treabă și am descoperit că ne place să lucrăm împreună, totul a devenit o bucurie. M-a impresionat foarte tare cât de profesioniști sunt și cât de disciplinați sunt pe platou. Aveam oarecum preconcepții despre vedetele internaționale, dar ce să vezi? Vedetele cu care am colaborat nu ne-au oferit „vedetisme”, ci mult profesionalism, multă empatie, multă dăruire și foarte mult bun simț. De talent nu-mi făceam griji, că doar îi văzusem cu toții de ce sunt în stare.

Cine sunt actorii pe care i-ai dori într-un viitor film?

Mi-e foarte greu să generalizez sau să nominalizez pe cineva. Depinde de scenariu, depinde de roluri… Chiar dacă obișnuiesc să fiu conservator și să lucrez cu actorii cu care am chimie, am renunțat să mai garantez cuiva ceva. Mai ales că m-a luat entuziasmul de mai multe ori și am promis cuiva că va juca în următorul meu film și, până la urmă, tot eu să mă răzgândesc. Aș lucra aproape cu toți actorii cu care am colaborat până acum. Sunt de părere că avem o generație de actori excepționali.

Filmări în Spania, la Castel de Peniscola

Cum ați ajuns să filmați în Spania, la Castel de Peniscola?

E o poveste mai veche… Acum ceva vreme am fost cu un film acolo și mi s-a făcut o ofertă de nerefuzat din partea primarului din Peniscola. Acolo s-a filmat vreo trei luni și pentru „Game of Thrones” și mă încânta ideea, dar nu mi s-au potrivit scenariile pe care le aveam cu acea locație. Până la „Acel Martie”! Și mă bucur ca s-a întâmplat așa, chiar dacă am așteptat vreo opt ani.

De ce filmul „Acel Martie” e jucat integral în limba engleză?

Engleza este cea mai vorbită limbă la nivel internațional. Acesta a fost singurul raționament! În felul ăsta ne-am crescut șansele să reușim și în alte teritorii.

Cu ce e diferit „Acel Martie” de alte filme cu spioni sau agenți secreți? De ce ar trebui lumea să meargă la cinema să-l vadă?

Toate poveștile aduc în teorie ceva nou. Cel puțin asta este ambiția inițială! Dar ce mi-a plăcut cel mai mult la acest scenariu este că aduce în atenția noastră eroi care își asumă decizii grele, pentru a îndrepta lucrurile. Pentru a reuși, în fapt, acele lucruri pe care majoritatea le consideră imposibile. Și, bineînțeles, îmi place că acești eroi sunt de data asta români.

Mizați ca acest film să ajungă și la festivalurile internaționale? Ținând cont și de distribuție, are șanse să devină un film care să treacă granițele României și Spaniei?

Filmul este destinat și pieței internaționale. Asta ne-am propus încă de la bun început. Are toate ingredientele să reușească! De altfel, suntem în discuții cu câțiva distribuitori internaționali cărora le-am atras atenția încă din faza de scenariu. Iar după ce le-am prezentat distribuția finală, lucrurile au devenit și mai serioase.

Filmul este o adaptare a romanului Oliviei Odăianu. Care e povestea colaborării dintre voi?

Romanul Oliviei Odăianu mi-a fost recomandat de Irina Margareta Nistor. Îi sunt foarte recunoscător pentru asta. M-a atras acel ceva încă de la bun început. Era o provocare și pentru mine. Un „James Bond de România” îmi suna al naibii de tentant. Și, până la urmă, a fost o experiență fantastică.

A fost nevoie de documentare specială? Ținând cont că filmul este despre spioni, agenți secreți…

⁠În mod evident Olivia Odăianu, în procesul scrierii, a consultat și specialiști, doar că atenția în cazul acestei povești este îndreptată mai degrabă spre latura umană. Personajele încalcă reguli, își riscă viețile și carierele pentru a schimba ceva în bine.

Au nevoie regizorii români de mai multe cărți ale scriitorilor români?

Regizorii au întotdeauna nevoie de scenarii bune. De-acolo pleacă toate! Iar dacă un roman care a avut priză la public conține direcții atractive pentru un scenariu de film, este oricând indicat.

