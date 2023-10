Stabilită de ani de zile în Italia, acolo unde își și desfășoară activitatea ca actriță și ca fotomodel, Mădălina Ghenea e invitată la multe evenimente internaționale, undele care se desfășoară chiar în țara în care locuiește.

De curând, la Milano, orașul considerat Capitala Modei, a avut loc Săptămâna modei de la Milano, unde a fost invitată și românca Mădălina Ghenea. În cadrul evenimentului Sustainable Fashion Awards 2023, ea a făcut furori, a apărut îmbrăcată într-o rochie lungă, deschisă la culoare, cu franjuri.

Mădălina Ghenea, la Săptămâna Modei de la Milano

Ținuta i-a pus în evidență silueta, dar trăsăturile speciale. Ea s-a și scuzat pe Instagram că nu a putut fi mai activă, însă a avut un program foarte încărcat. „Au trecut câteva zile de când săptămâna modei s-a încheiat, dar a fost o perioadă plină.

Am filmat o campanie la nivel mondial, am defilat la o prezentare, am participat la mai multe evenimente și m-am distrat mult cu această ființă umană specială, alături de Stefano Parigi”, a transmis românca.

Pe Instagram, fanii români au reacționat: „Ești mândria noastră”, i-a scris un urmăritori actriței.

Cum a apărut Mădălina Ghenea acum câteva săptămâni, la Veneția

Mădălina Ghenea a avut o apariție fabuloasă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, la începutul lunii septembrie. Frumoasa româncă a purtat o ținută all white și a reușit să atragă privirile tuturor celor prezenți.

Modelul a fost fotografiat din toate unghiurile și arăta impecabil. Actrița a fost imaginea eleganței și a senzualității într-o rochie albă, simplă, din satin, semnată Pinko, un brand italian de modă pentru femei. Rochia era cu spatele gol, șliț adânc și o trenă impresionantă. Pentru a adăuga un plus de eleganță ținutei, Mădălina Ghenea a accesorizat-o cu un bolero elegant din pene de struț.

În picioare, actrița a purtat o pereche de sandale prețioase de la Rene Caovilla, iar prețul unor astfel de sandale pornește de la 1590 de dolari.

Detalii neștiute despre Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea este o actriță română, care și-a început cariera ca fotomodel. Este stabilită în Italia la Milano.

S-a născut la data de 8 august 1987 la Slatina. Mădălina a luat lecții de balet timp de șapte ani, dar și de pian. A absolvit Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina. Cariera sa în domeniul modei a început la numai 15 ani, când a prezentat pentru celebrul creator Gattinoni. A participat la prezentări de modă în toată lumea, România, Italia, Germania, Japonia, Austria, Africa de Sud, Franța sau Spania.

