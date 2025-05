Într-o postare pe Facebook, Mădălin Ionescu a povestit că la ceas de seară a primit un mesaj de la mama lui, care locuiește în apropiere de el. A înțeles că aceasta nu se simțea bine și rapid a mers la ea. „Aseară, pe la ora 23.00, mama mi-a scris. N-o face niciodată fără un motiv. Nu din lipsă de iubire – dimpotrivă -, ci pentru că a învățat, poate prea devreme, că suferința se trăiește cu demnitate, în tăcere, departe de ochii celor dragi.

Uneori o cred puternică până la orbire. Alteori, mi se pare doar o fetiță obosită care a învățat prea devreme ce înseamnă pierderea. Mesajul ei era simplu, dar greu de citit printre rânduri: tensiune mare. Medicamente luate. Niciun efect. Teama începea să se strecoare, ca o umbră rece, în spatele cuvintelor. M-am urcat în mașină, aproape mecanic.

Drumul până la ea a fost scurt, dar în mintea mea, imaginile se derulau în salturi: ea copil, ea mamă, ea femeia care ne-a ținut în viață pe toți trei, ca într-un echilibru fragil deasupra prăpastiei”, a zis Mădălin Ionescu, care, ajuns la mama lui, a văzut că aceasta nu se simțea bine și a sunat la salvare.

Cum se simte acum mama lui Mădălin Ionescu

„Când am ajuns, am găsit-o calmă, dar în ochii ei, pe care îi cunosc mai bine decât pe ai mei, era frica. Nu panica – nu, ea nu se pierde ușor – ci frica lucidă, matură, a cuiva care știe ce e viața și, mai ales, ce înseamnă să ți se scurgă printre degete. Am convins-o greu să accepte salvarea.

O doare ideea spitalului, nu pentru că nu crede în medici, ci pentru că, așa cum mi-a spus odată, «nu vreau să plec departe de voi, printre străini, cu neoanele deasupra ochilor și vocea mea stingându-se în gol». Și, totuși, cei de la salvare au fost minunați – trei oameni cu vocația de a rămâne. I-au luat tensiunea, i-au vorbit blând, și într-un fel pe care nu-l pot explica, i-au redat acel dram de încredere care ține inima în piept și un tratament injectabil care a remontat-o”, a explicat el cu emoție.

Cu ce s-a ocupat mama lui Mădălin Ionescu

Întotdeauna, Irina Ionescu a fost o femeie activă, a fost învățătoare. Ea are trei copii, pe Mădălin Ionescu, pe Dragoș și o fată. În prezent, ea e pensionară și câteodată mai are grijă de Filip, băiatul lui Mădălin Ionescu.

„Mama… Mama noastră. O femeie care la șapte ani și-a pierdut propria mamă și a învățat ce înseamnă orfelinatul – acel loc fără mângâiere unde copiii cresc cu brațele goale, dar cu o sete de iubire care nu se mai potolește niciodată. A pierdut frați și surori, a pierdut sprijin și timp, dar nu și-a pierdut niciodată firea.

A devenit învățătoare – și ce învățătoare! Un fel de făclie aprinsă într-o clasă de copii, dând din puținul ei pentru ca alții să aibă mai mult. Pasiunea pentru învățătură nu era doar profesie, era chemare. Așa ne-a crescut și pe noi: cu răbdare, cu o disciplină blândă, cu o dragoste care ar fi putut construi o lume nouă”, a zis el.

Și a continuat cu dezvăluirile: „Suntem trei. Un prezentator TV care-i datorează, poate, fiecare cuvânt rostit în fața micului ecran, un matematician genial care a învățat logica din tonul cald al mamei explicând lecțiile vieții, și o actriță care poartă în fiecare rol ecoul poveștilor spuse seara, în bucătărie, la lumină slabă.

Mama și-a trăit suferințele în surdină, cu o demnitate de roman bun de la începutul secolului XX , dar cu inima plină de muzica acelei bucurii simple: că noi, copiii ei, am reușit. Că a meritat. Aseară, la ora 23.00, mama mi-a scris. Și în acel mesaj, simplu și fragil, era toată istoria unei femei care n-a cerut nimic și a dăruit totul…”, a încheiat el.

