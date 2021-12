Un castel de Crăciun

Sophie Brown, o celebră autoare, călătorește în Scoția sperând să cumpere un mic castel, însă ducele Myles, arțăgosul proprietar al acestuia, ezită să-l vândă unei persoane din afara țării. Încercând să ajungă la un compromis, cei doi se ceartă tot timpul și, pe parcurs, au parte de mai mult decât și-au imaginat.

Un prinț de Crăciun: Bebelușul regal

În Aldovia este vremea Crăciunului și bebelușul regal este pe drum! Amber și Richard sunt gazdele membrilor unei case regale îndepărtate și reînnoiesc un armistițiu străvechi, însă, atunci când neprețuitul tratat de 600 de ani dispare, pacea este pusă în pericol și un blestem din trecut amenință familia!

O comedie care spune povestea lui Raúl, un tânăr de 30 și ceva de ani care a îndurat tot felul de ghinioane fix în perioada Crăciunului. Acesta este motivul pentru care urăște colindele de Crăciun, Trei păstori și orice are legătură cu spiritul Crăciunului.

La 1000 de kilometri de Crăciun

După ce are parte de o căzătură zdravănă în Ajunul Crăciunului, morocănosul Jorge leșină și se trezește un an mai târziu, fără să-și mai amintească nimic din anul precedent. Curând, acesta realizează că este sortit să se trezească din nou, an după an, în ajunul Crăciunului, fiind nevoit să se ocupe de consecințele acțiunilor celuilalt eu al său din celelalte 364 de zile ale anului.

Un băiat numit Crăciun

În această poveste magică despre originea lui Moș Crăciun, un băiat obișnuit (care are alături un șoricel ca animal de companie și un ren) pornește într-o aventură extraordinară în căutarea tatălui său plecat să descopere legendarul sat Elfhelm.

Crăciun de cinci stele

Se apropie Crăciunul. O delegație a Italiei, condusă de primul-ministru, face o vizită oficială în Ungaria. Pe lângă îndatoririle sale oficiale, primul-ministru are de gând să-și ocupe câteva ore, în cel mai mare secret, cu o tânără parlamentară care însoțește delegația.

Cum să distrugi Crăciunul

Tumi Sello, partea rebelă a familiei, visează la un Crăciun liniștit. Dar Crăciunul și planurile ei sunt date peste cap în momentul în care un deces care afectează familiile Sello și Twala și sentimentele de vinovăție o determină să ajute la organizarea unei înmormântări de Crăciun. Când până și planurile de înmormântare o iau razna.

Crăciunul Angelei

Bazat pe iubita carte pentru copii scrisă de Frank McCourt (autor al cărții de memorii Angelas Ashes, premiată cu premiul Pulitzer), filmul Crăciunul Angelei prezintă o poveste amuzantă, înduioșătoare și plină de învățăminte despre puterea dragostei familiei și despre dorința inocentă a unui copil, ca toți cei din jur să se simtă în siguranță și iubiți de Crăciun.

Crăciun în bătaia puștii

După o noapte de dragoste pasională, Edda îl convinge pe Sam să o însoțească într-o excursie de sărbători în satul ei natal, în care nu mai pusese piciorul de cinci ani. Excursia îi duce într-o provincie necunoscută și aproape pustie.

Dolly Parton: Crăciun în orășel

După decesul tatălui ei, Regina Fuller, o femeie bogată și antipatică, revine chiar înainte de Crăciun în orășelul natal pentru a evacua pe toată lumea și pentru a vinde terenul unui dezvoltator de malluri. Însă, după ce ascultă poveștile localnicilor, după ce reia legătura cu o veche iubire și acceptă îndrumare din partea unui adevărat înger, Regina începe să se răzgândească.

Ce mai Crăciun!

Un miniserial de Crăciun cu trei episoade, cu Luke Mockridge − unul dintre cei mai populari comedieni din Germania − în rolul fraierului simpatic Bastian, care se întoarce acasă de Crăciun și află că fratele lui este cuplat cu fosta lui iubită. Ocupați să se ciondănească pe toată perioada Crăciunului, nu observă că părinții le ascund ceva.

Crăciun în California: Luminile orașului

La un an de când s-au îndrăgostit unul de celălalt, Callie și Joseph sunt mai fericiți ca niciodată și se ocupă de ferma și de crama lor. Însă, din cauza unor obligații de afaceri și de familie, Joseph este nevoit să se întoarcă în oraș, fapt care amenință să le tulbure povestea de dragoste.

Un Crăciun nigerian

Trei frați, fiecare cu problemele lui în viața amoroasă, descoperă iubirea în perioada Crăciunului. Dorința de Crăciun a unei mame și marele premiu legat de aceasta declanșează o competiție acerbă între fiii ei.

Calendarul de Crăciun

O fotografă primește un calendar vechi de Advent, care se pare că poate prevesti viitorul. În atmosfera magică a Crăciunului, calendarul îi va arăta calea către iubire.

Un tată de Crăciun

Patru surori care se dușmănesc au parte de un curs intensiv de conviețuire în familie atunci când tatăl lor înstrăinat apare de Crăciun la luxosul lor conac strămoșesc.

PARTENERI - GSP.RO "Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Florin Gardoș i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro Mega-vedeta PRO TV care merge cu STB. A fost surprinsă în stație, înainte de Crăciun FOTO

Observatornews.ro Băiețel de 6 ani, spulberat pe o stradă din Sângeorz-Băi. Accidentul mortal a fost filmat de o cameră de supraveghere

HOROSCOP Horoscop 24 decembrie 2021. Vărsătorilor le este greu să funcționeze într-un cadru greu de anticipat, cu multă nesiguranță

Știrileprotv.ro Tragedia trăită de tanti Sofica (76 de ani), la două luni după ce s-a căsătorit cu un bărbat mai tânăr cu 30 de ani

Telekomsport Divorţaţi, dar împreună la hotel. Cum au încercat să păstreze discreţia

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat