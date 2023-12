Uniunea Europeană de radio și televiziune (EBU) a publicat recent, pe pagina oficială, lista celor 37 de televiziuni naționale care vor participa la marea competiție muzicală, ce va avea loc în luna mai a anului viitor, la Malmo, în Suedia. România nu se regăsește pe lista furnizată de EBU printre cele 37 de țări participante la Eurovision 2024, pentru că nu a achitat taxa de participare, în valoare de 180.000 de euro.

TVR susține că mai avem o șansă pentru a ne prezenta în concurs. „Deși România nu este, în prezent, confirmată să concureze anul viitor, discuțiile continuă cu TVR în privința unei potențiale participări”, se arată pe site-ul EBU.

Conducerea TVR a făcut câteva precizări în ce privește participarea României la Eurovision 2024. „Aşa cum am comunicat, referitor la participarea României la Eurovision Song Contest (ESC) 2024, SRTv nu a luat o decizie finală. În acest moment, suntem în legătură cu organizatorii (European Broadcasting Union – EBU) şi toate opţiunile rămân deschise.

EBU a acordat Televiziunii Române o amânare pentru a-şi exprima opţiunea după adoptarea bugetului de stat pe 2024”, se arată în răspunsul dat de Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol al TVR, pentru paginademedia.ro.

Recomandări RISE Project: Firma la care este angajată soția șefului IT de la DNA, contracte de peste 2 milioane de lei cu DNA. Curtea de Conturi: achiziție nelegală și inutilă

Marina Almășan: „După repetatele rateuri, o decizie radicală tot trebuia luată”

În acest context, prezentatoarea Marina Almășan, care a fost șefa delegației României la Eurovision, în 2010, anul în care Paula Seling și Ovi s-au clasat pe locul 3, a reacționat. A comentat știrea că România ar putea să nu participe la Eurovision 2024.

„Sincer, ultimele eșecuri ale României la Eurovision m-au întristat și m-au enervat atât de tare, încât am încercat să mă detașez emoțional de acest subiect. Sunt subiectivă și, mai mult, eu și alți colegi ai mei, implicați în edițiile de odinioară ale Eurovision, știm perfect unde se greșește, dar… atât timp cât nu ni se cere părerea, de ce să mă agit?!?

Dacă s-a luat decizia de neparticipare, mi-a trecut și mie pe la ureche acest zvon, probabil că s-a considerat că ajunge cu banii aruncați. Oricum, după repetatele rateuri, o decizie radicală tot trebuia luată. Păcat pentru România că ea, decizia, a fost luată!”, a spus Marina Almășan pentru Playtech.

TVR a cheltuit aproape 400.000 de euro pentru participarea la Eurovision 2023, unde România a obținut cel mai slab rezultat din istorie

La ediția din acest an, TVR l-a trimis la Liverpool pe Theodor Andrei, 18 ani, care a cântat în semifinala de pe 11 mai melodia „D.G.T. (Off and on)”. Doar că acesta n-a prins finala, ceea ce a dus automat la eliminarea din concurs. Inițial, pe masa TVR au fost 84 de piese, dintre care 12 au ajuns în finala selecției naționale câștigate de Theodor Andrei.

Recomandări PISA – starea de negare a situației. Cum se văd măsurile Ministerului Educației dintr-o clasă cu 80% elevi cu bursă socială

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Așadar: 180.000 de euro taxa de participare, 25.000 de euro pentru circuite, 80.000 de euro pentru show-ul României, 11.000 de euro pentru transport și diurna, plus 23.500 de euro pentru cazare. În total: 319.500 de euro. La această sumă se mai adaugă și cheltuielile estimate de la selecția națională din februarie, de aproximativ 63.000 de euro. Total de 382.500 de euro.

Urmărește-ne pe Google News