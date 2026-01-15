Marina Almășan, prezentatoarea emisiunii de turism „Hai-hui cu… Marina”, angajată a Televiziunii Române de peste 25 de ani, a făcut o comparație clară între televiziunile comerciale și cea publică.

„În economia de piață, piața dictează. Prin urmare, televiziunile comerciale își configurează programele și își aleg vedetele în funcție de performanțele lor concrete. Nu e nimic neobișnuit: n-ai rating, ieși din grilă, că nu mai aduci bani! La noi, la postul public, criteriile sunt altele: noi trebuie să existăm, ca să facem educație, informare, divertisment – și acesta educativ. Ceea ce nu întotdeauna generează ratinguri mulțumitoare, dar e vorba aici de misiune publică”, a declarat ea.

Mesaj de susținere pentru Cătălin Măruță și Dan Capatos

Marina Almășan a transmis și un mesaj emoționant pentru cei doi prezentatori, ale căror cariere le apreciază și pe care îi consideră profesioniști de top ai televiziunii românești.

„Din solidaritate cu colegii mei, Cătălin Măruță (la care țin foarte mult, el fiindu-mi coleg, cândva, la TVR) și Dan Capatos (căruia i-am fost invitată în emisiuni, până la un punct, în care s-a comportat profesionist), voi spune că regret nespus acest moment „de cotitură”, cu siguranță, neplăcut, din carierele lor.

Știindu-i însă ziariști talentați, inspirați, creativi și tenaci, n-am niciun dubiu că se vor reseta rapid și că vor folosi acest „hotar” pentru a se dedica unor alte proiecte personale, ceea ce oricum deja fac amândoi. Eu, una, le urez succes și, dacă se vor afla vreodată în impas, îi invit cu drag în echipa mea „Hai-Hui”! Voi fi încântată să colindăm împreună lumea!”.

După plecarea de la Antena Stars, Dan Capatos are emisiune online la Cancan. În ceea ce îl privește pe Cătălin Măruță, emisiunea lui de la Pro TV va dispărea de pe post pe 6 februarie și nu a anunțat ce planuri de viitor are.

De ce a ales să rămână la TVR

Pentru aceeași sursă, Marina Almășan a explicat de ce nu a acceptat niciodată să facă pasul către televiziunile comerciale, deși i s-au propus contracte extrem de avantajoase din punct de vedere financiar.

„Prin urmare, odată ce au bătut palma cu un post comercial, vedetele trebuie să-și asume și „riscurile”: cât ești bun, vei fi și plin de bani. Ai scăzut stacheta, suporți consecințele. De aici se nasc și destule compromisuri: de multe ori, ești nevoit, ca angajat al unei televiziuni comerciale, să faci și lucruri care contravin principiilor tale. Cu alte cuvinte, să joci după cum îți cântă patronul. Este unul din motivele pentru care eu, una, am declinat, în mod repetat, ofertele posturilor private, de a mă alătura echipelor lor”.

