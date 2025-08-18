În premieră, audițiile aduc o nouă provocare, duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții: concurenții care nu primesc un verdict clar din partea chefilor ajung în „Camera Încinsă”, unde un personaj misterios îi pregătește pentru un nou duel.

„MasterChef înseamnă emoție, pasiune și povești de viață care se scriu chiar în fața noastră. Mai e foarte puțin și începem un nou sezon, sezonul 10, care va aduce în fața telespectatorilor mulți concurenți minunați, gata să-i impresioneze pe chefi cu preparatele lor. Sunt energici, dornici să facă orice pentru a pune mâna pe mult râvnitul șorț, iar asta o să-i cucerească pe cei de acasă.

Sezonul vine cu reguli noi, o «Cameră Încinsă» pregătită să-i scoată din zona de confort, un duel la finalul fiecărui episod de audiții și multă adrenalină. Abia aștept să simțim, din nou, gustul competiției, din 8 septembrie, la PRO TV și pe VOYO”, a spus Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

MasterChef România, sezonul 10 – mai intens, mai imprevizibil și mai spectaculos ca niciodată! Din 8 septembrie, cei mai iubiți chefi revin într-un sezon încărcat de emoție, provocări și noutăți spectaculoase. Nu ratați premiera, doar la PRO TV și pe VOYO.