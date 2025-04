„România are multe bube. Dar una dintre ele țipă cel mai tare”, și-a început postarea pe Facebook și Instagram Maurice Munteanu, care a continuat în termeni duri. „În peisajul grotesc al opiniei românești, răsare periodic câte o umbră de individ cu apucături de profet de carton, care, în lipsa talentului, alege isteria.

Un fel de pseudo-designer ratat, care n-a îmbrăcat niciodată bunul-simț, dar defilează zilnic în zdrențele lipsei de educație. Această creatură pocită, nefericită, sinistră & dezgustătoare, un cocktail de incultură, eșec lamentabil pe toate planurile, autosuficiență și hoție, nu doar intelectuală (vezi cărți scrise de alții pe care și-a pus semnătura), cât și din bani publici, se scurge inutil prin viață și prin mocirla pe care o regurgitează, precum o râmă cu rimel și rochii mini de pițipoancă refuzată la export, dar și cu o mantie falsă de moralitate”.

Maurice Munteanu: „Această Chiriță cocalară n-a creat nimic, n-a gândit nimic”

Fără să dea nume, Maurice Munteanu a caracterizat persoana pe care o criticată „Chiriță cocalară”. „A plagiat, a mințit, a manipulat, dar, în mod fascinant, continuă să fie întrebată „ce părere are”. Nu are. Nu are păreri. Are doar zgomot.

România are nevoie de idei, de valori, de caractere. Nu de loaze sonore cu pretenții de oracol. Această figură, această Chiriță cocalară, acest element social toxic, n-a creat nimic, n-a gândit nimic, n-a înălțat nimic. A furat texte, a mimat coerența, a șantajat, și-a vândut apropiații, a îmbrăcat ignoranța în negru și i-a spus „stil”. Trist este că astfel de personaje devin voci în golul lăsat de adevăratele voci.

Și mai trist este că, într-o țară cu o cultură atât de bogată, o figură atât de mică poate părea mare doar pentru că urlă de pe o scenă goală. Această prezență, acest „nimic cu audiență”, pe care o detestă până și propria familie, trebuie tratat nu cu ură, ar fi prea mult, ci cu exact ceea ce merită: tăcerea noastră și disprețul rațional. Pentru că da, unele personaje nu se combat. Se ignoră. După ce sunt puse, elegant, la locul lor: în lada de gunoi a imposturii. Cu o silă calmă, M.”.

La cine se referă Maurice Munteanu

Pe Instagram, fanii i-au apreciat postarea și câțiva dintre ei au lăsat și comentarii. „Cât adevăr! Foarte bine punctat. 🔥”, a scris cineva.

„Ahhh cât de elegant, Maurice! Ceva ce pe ea nu o caracterizează absolut deloc! Este incredibil cât de multe femei se uită în gura ei, și ea promovează în mod constant doar agresiune! Este incredibil!”, a comentat altcineva, care și-a dat seama la cine se referă el.

„Excepțional! Însă, mă întreb cine e personajul. Locuind “afarǎ” mă face să visualize câteva fețe din “showbizu” autohton”, a scris altcineva, iar o urmăritoare a răspuns că despre Dana Budeanu e vorba. „Dana Guțilă fostă Budeanu”.

