De Livia Lixandru,

Artista a dezvăluit că este o mamă și o soție fericită, însă regretă că părinții ei, care au murit cînd ea era foarte tânără, nu au apucat să se bucure de nepoții lor.

„În fiecare zi, copiii mei sunt primul și ultimul lucru la care ma gândesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a binecuvantat cu ei și sper să am viață lungă ca să ma bucur cât mai mult de prezența lor”, a scris Andreea.

„Eu mi-am pierdut părinții când eram foarte tânară… Ma doare că nu au putut să-și vadă visul împlinit, că nu au văzut unde am ajuns și că nu și-au cunoscut nepoțeii. Viața noastră atârnă de un fir de ața.

Nu se știe ce se poate întampla. Vreau să îmi știu copiii bine, să am siguranța că am făcut pentru ei tot ce am putut ca să îi protejez”, a mai spus cântăreața pe contul său de socializare.