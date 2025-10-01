Timpul a trecut, cântăreața și regizorul au încercat pe cât posibil să își țină relația cât mai departe de ochii publicului curios, însă în momentul în care au evenimente importante, ei apar împreună.

Theo Rose s-a căsătorit cu Anghel Damian pe 29 septembrie 2024

Despre nuntă, Theo Rose a vorbit pentru prima dată la aproximativ trei săptămâni după ce aceasta a avut loc, afirmând că evenimentul a avut loc într-o duminică și că nașii, părinții și frații le-au fost alături.

„Ne-am cununat la primărie și la biserică, a fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea. A fost foarte emoționant. Eu cânt foarte mult în ultima vreme, nu mai am energie și pentru petrecerea mea, așa că a fost ca un grătar în familie”, afirma Theo Rose pentru Cancan la acea vreme.

Acum, la un an de la nuntă, pe pagina de Instagram a lui Theo Rose, la story, artista a postat o fotografie în care apare alături de Anghel Damian, în timpul fericitului eveniment din 29 septembrie 2024.

„Astăzi, 1 an”, a scris Theo Rose peste fotografia emoționantă în care soțul ei o sărută pe cap.

Ce mesaj a avut Codin Maticiuc pentru cei doi soți

Codin Maticiuc, foarte bun prieten cu Anghel Damian și Theo Rose, a ținut să marcheze și el momentul pe pagina lui de Instagram. Acolo, el a postat o fotografie în care cei doi soți apar alături de Smaranda, fiica lui, care a fost domnișoară de onoare la nuntă.

„Ieri s-a împlinit fix un an de la căsătoria religioasă a prietenilor mei Theo Rose și Anghel Damian. 12 invitați cu tot cu familie, la biserica din satul în care s-a născut Theo, o rochie de 80 de euro și cu Smaranda mea drept domnișoară de onoare. Una dintre cele mai frumoase nunți la care am fost. La mulți ani, dragii mei”, a scris Codin Maticiuc pe pagina lui de Instagram, în feed.

