Sportiva, în vârstă de 43 de ani, a reușit să slăbească 14 kilograme cu ajutorul Zepbound, un medicament din aceeași categorie cu celebrul Ozempic, folosit tot mai des pentru controlul greutății.

Serena Williams a recunoscut că a folosit medicamente pentru a slăbi

Serena Williams a explicat că, deși a respectat de-a lungul timpului o rutină strictă de antrenamente și o alimentație sănătoasă, rezultatele în privința greutății nu au fost pe măsura efortului depus. De aceea a decis să încerce Zepbound, un medicament care acționează prin reducerea apetitului și oferirea unei senzații de sațietate.

Accesul la tratament a venit prin intermediul unei companii pentru care Serena Williams este acum imagine oficială. De remarcat că soțul ei, Alexis Ohanian, cofondator al Reddit, este și el investitor în această firmă.

Fosta jucătoare de tenis a punctat că decizia nu a fost una ușoară, dar rezultatele au ajutat-o să se simtă mai bine în pielea ei. „Mă simt mai sexy, mai încrezătoare și, sincer, nu mă mai interesează ce spune lumea despre corpul meu”, a spus Serena Williams.

Fanii s-au împărțit în două tabere

Transformarea fizică a Serenei nu a rămas fără ecou pe rețelele sociale. Unii dintre urmăritori s-au arătat îngrijorați de scăderea bruscă în greutate, întrebându-se dacă totul este în regulă cu sănătatea ei. Termeni precum „fața Ozempic”, folosit pentru a descrie trăsături mai ascuțite, obraji mai scobiți și apariția ridurilor, au fost menționați de critici.

„E Serena OK? A slăbit șocant de mult” și „Versiunea Ozempic a Serenei” sunt câteva dintre comentariile răutăcioase.

Pe de altă parte, unii membri din comunitatea ei online i-au luat apărarea. Mesaje de genul „Arăți grozav, indiferent de greutate” sau „Ai ridicat ștacheta la un nou nivel” au demonstrat că Serena Williams continuă să fie o sursă de inspirație și admirație pentru fani.

Specialiștii atrag totuși atenția că, la fel ca alte medicamente GLP-1, Zepbound poate avea efecte secundare serioase: greață, diaree, oboseală, dar și complicații precum pancreatită, probleme renale sau gânduri suicidare. Însă Serena Williams susține că se concentrează pe partea pozitivă și pe modul în care tratamentul a ajutat-o să-și recapete încrederea în sine.

Mărturisirea ei legată de pierderea în greutate deschide o conversație mai largă despre presiunea asupra corpurilor sportivilor, dar și despre normalizarea utilizării medicamentelor precum Zepbound sau Ozempic pentru scopuri estetice.

Pentru Serena Williams, cel mai important pare să fie faptul că se simte bine cu ea însăși. „Nu mai ascult haterii”, a spus fosta campioană, demonstrând că, dincolo de critici și controverse, încrederea personală rămâne cea mai puternică victorie.

