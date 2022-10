Mihai Găinușă a renunțat la colaborarea cu Prima TV în urmă cu 7 ani, iar de atunci nu a mai avut niciun alt proiect în televiziune, deși propunerile nu au lipsit. Fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor” a primit acum o ofertă care i s-a părut interesantă din partea postului Canal 33. A fost încântat de proiectul propus, astfel că a semnat contractul pentru o emisiune de satiră, care se va numi „Râsu-Plânsu” și pe care o va modera alături de Oana Paraschiv.

„O să fie o emisiune de satiră, în care comentăm, eu și colega Oana Paraschiv, de la matinal, câteva știri ale săptămânii. De la noi și de la alții. Majoritatea sunt din online. Dar mai vizăm și fauna din televiziuni, aberațiile din site-urile de știri și ciudățeniile de pe TikTok. Am acceptat oferta celor de la Canal 33 deoarece mi se pare o televiziune cu potențial și, deși e încă micuță, am găsit aici oameni cu potențial, paroliști, ambițioși și profesioniști. Și emisiuni curate, nemanelizate. Emisiunea se numește Râsu-Plânsu. Și o să fie difuzată începând de vinerea aceasta, de la ora 20.00”, a declarat Mihai Găinușă pentru ego.ro.

Motivul pentru care Mihai Găinușă a plecat de la Prima TV

Mihai Găinușă a plecat de la Prima TV după 14 ani. În 2014, când și-a anunțat demisia, a făcut și declarații. „Dragi prieteni, părăsesc Cronica Cârcotașilor după aproape 14 ani de realizare și prezentare neîntreruptă. Practic cea mai mare parte a vieții mele din televiziune am dedicat-o acestei emisiuni.

Le mulțumesc tuturor telespectatorilor care s-au uitat, miercuri de miercuri, la această importantă producție TV. Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și m-au chemat să fac performanță aici. Mulțumesc echipei minunate, o adevărată familie, care a pus umărul la realizarea acestei emisiuni de divertisment.

Am trecut prin multe împreună. Și vă asigur că am rămas în relații excelente cu oamenii de aici. Am decis ca, împreună cu colegul meu Codruț Kegheș, cu Octavian Păscuț-Mistrețu și cu alți oameni din echipă să acceptăm o nouă provocare, tot la Prima TV. Sper să facem împreună lucruri bune și să nu vă dezamăgim”, spunea Găinușă.

