Însă, pe lângă banii pe care îi face din muzică, artistul și-a cumpărat și mai multe apartamente la mare, pe care le închiriază atât în sezonul estival, cât și în restul anului, dacă există cerere.

După ce Sărbătorile Pascale s-au încheiat, Mihai Trăistariu și-a făcut calculul și a dezvăluit câți bani a câștigat din muzică și din turism.

„Deja sunt 12 ani de când cânt pe Valea Prahovei de Crăciun și de Paște, pe la resorturi. Le-am cântat turiștilor a doua zi de Paște, la masa de prânz: ei mâncau și eu îi mai invitam la dans. Din muzică, de Sărbătorile Pascale, am câștigat în jur de 3.000 de euro, am un onorariu de 1.500 de euro pentru un recital, dar cânt de toate: și muzică populară și ușoară, să se simtă bine omul la petrecere”, le-a dezvăluit Mihai Trăistariu jurnaliștilor de la Click.

Astfel, după ce a dezvăluit că din concerte a primit aproximativ 15.000 de lei, artistul a spus și câți bani i-au intrat în cont din turism.

„Din cele șase garsoniere pe care le dețin în Mamaia am avut patru închiriate câte 2-3 zile. În această perioadă închiriez cu 250 de lei pe noapte fiecare garsonieră, iar în iulie și în august le dau cu 350 de lei pe noapte, ca anul trecut, ca să vină și turiștii cu salariu mic. Din turism am făcut în jur de 3.000 de lei de Paște. Nu e foarte mult, dar e un început. Anul viitor va fi mai bine de Paște, căci va fi lipit cu 1 Mai, și e super”, a încheiat Mihai Trăistariu.

La un calcul simplu, din cele spuse de cântăreț, în perioada Paștelui, conturile lui s-au rotunjit cu aproximativ 18.000 de lei.

