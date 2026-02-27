Mirabela Dauer a avut grijă întotdeauna să arate cât mai bine. Ea a mărturisit că are un truc pentru asta. Acum ceva timp a povestit care e obiceiul pe care îl respectă în fiecare dimineață pentru a reuși să se mențină mereu în formă.

Unul dintre trucurile pe care le-a mărturisit Mirabela că le are este să consume în fiecare dimineață pe stomacul gol apă fiartă cu lămâie. Ea a explicat că nu poate să țină regim, însă acest obicei ținut cu strictețe a ajutat-o să slăbească chiar și 14 kilograme.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Am slăbit 14 kilograme. Eu nu pot să țin regim pentru că sunt o persoană gurmandă. În schimb, beau apă fiartă cu lămâie pe stomacul gol, dimineața. Mi s-a strâns stomacul. Mi-am propus să slăbesc. Îmi e foarte bine din toate punctele de vedere. Mi-am făcut așa un mod de viață. Când mă trezesc îmi beau apa cu lămâie și apoi trebuie să stau o oră și apoi beau cafeaua și ce mai am nevoie”, a spus Mirabela Dauer.

În cadrul unui interviu acordat recent, Mirabela dauer a vorbit despre căsnicia grea pe care a avut-o cu soțul ei.

„Tot timpul a avut grija mea. La bar la el, eram fardată perfect. M-a băgat în spital, în Spitalul de Urgență la Constanța și mi-a furat copilul. L-a ajutat o mare actriță a noastră, bărbatul ei era șeful Baroului de avocați și cu cine să țină…Cu o necunoscută, Mirabela Dauer? Nu. A ținut cu el care era regizor acolo în televiziune și mi-a luat copilul”, a zis ea într-un interviu acordat anul trecut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE