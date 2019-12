De Sorin Cioponea (foto),

Mircea Radu a primit propunerea de a urca pe aceeași scenă cu artista Andra. Responsabil pentru această colaborare este chiar soțul cântăreței, Cătălin Măruță.

„Pur simplu Cătălin Măruță m-a sunat într-o seară și m-a întrebat. „Ai vrea să…”, “Ești nebun? Cum să nu! E un colind american vechi. Nu am emoții, e Andra acolo, e Andrei Tudor. Cânt în seara asta la Operă, în cadrul spectacolului „Charitable Christmas”, care va fi difuzat de Pro TV a doua zi de Crăciun. Pentru mine a fost o mare onoare să mă invite Andra să cânt cu ea pe scenă”, a declarat, pentru Libertatea, Mircea Radu.

Nu e străin de muzică

Deși este cunoscut ca prezentator de televiziune, Mircea Radu recunoaște că a fost atras dintotdeauna de muzică și că nu o dată a cântat în cercul lui de prieteni. În rest, cântă zilnic acasă, alături de cei doi copii ai săi. „Știi cum e, fiecare e Pavarotti în baie, am un pic de voce, dar să ajung să cânt pe scenă cu Andra un colind la Opera Română, mi se pare o chestiune absolut extraordinară și nu pot decât să fiu recunoscător. Am fost la repetiții. Am cântat în public, dar unul restrâns, pentru prieteni. În liceu am avut o trupă și cântam acolo. Oricum în fiecare zi când în mașină cu copiii mei. Eu fac tobele și e foarte mișto”, ne-a povestit el.

