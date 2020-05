De Livia Lixandru,

“Uite că am făcut-o și pe asta! Trebuie să recunosc că am ceva emoții, pentru că nu am mai fost până acum să mă testez pentru a vedea dacă, Doamne ferește!, am avut sau am COVID-19.

Dar, pentru că am auzit că se deschide acest centru drive-in de testare în București, într-o parcare destul de generoasă, în care nu ai contact cu nimeni, nu te dai jos din mașină, dai datele personale doar prin geam și primești prin mail rezultatul în doar câteva ore, m-am gândit că e foarte bine.

Și știti de ce? Pentru că, uite, de două luni, de când suntem panicați cu atâtea măsuri de urgență și cu atâtea vești rele, nu am apucat să mă testez. Nu am avut nici măcar o zi liberă.

În fiecare zi am mers la serviciu, am avut contact cu atâția colegi și cu atâția invitați, am acasă trei copii mici, care sunt foarte vulnerabili, am locuit cu soacra mea, care și ea este în zona de risc… așa că m-am cam speriat.

Ca toată lumea, de altfel! Dar m-am decis ca astăzi, în prima zi în care s-a deschis această clinică drive-in de testare, să vin”, a spus Mirela Vaida imediat după testare.

“A durat foarte puțin. Lucrurile mi se par foarte sigure și cred eu că paza bună trece primejdia rea. Așa ar trebui să facem cu toții. Chiar dacă suntem persoane fizice sau vorbim la nivel de instituții de stat sau private (…)”, a completat Mirela Vaida.

Citeşte şi:

Profesor american, despre învățământul online: “Este bine să recunoaștem că nici cel mai mare efort din partea noastră nu-i va satisface pe mulți dintre studenți”

Cum s-au încheiat celelalte epidemii provocate de un coronavirus? Pentru MERS și SARS nu există nici astăzi vaccin sau tratament

Suspendarea zborurilor până pe 16 iunie provoacă revoltă în rândul pasagerilor: “Este strigător la cer. De trei luni suntem blocați în SUA”

GSP.RO După Marica, un alt fotbalist a fost prins de soţie cu amanta într-o cameră de hotel

HOROSCOP Horoscop 28 mai 2020. Taurii se grăbesc să tragă concluzii greșite