Mirela Vaida și-a anulat vacanța de ziua ei la Londra din cauza coronavirusului: „Riscam să intrăm în carantină şi eu, şi soţul meu”

De Andreea Romaniuc Archip,

Mirela Vaida are un program infernal, împărțindu-se între cei trei copii și jobul de la Antena 1. În aceste condiții, soțul ei a avut ideea să-i ofere de ziua de naștere o escapadă romantică. Din cauza pandemiei de Covid-19, escapada romantică s-a dus, însă, pe apa sâmbetei.

„E clar că este o aniversare atipică şi nu am să o uit vreodată, şi asta pentru că într-adevăr am vrut să marcăm cei 38 de anişori într-un mod inedit, mai ales că nu am decât sâmbăta şi duminica liber. Tocmai de aceea, soţul meu, ştiind că sunt fascinată de musicalurile din Londra, mi-a făcut o surpriză şi a cumpărat bilete la două musicaluri pe care îmi doream de mult să le văd. Am luat unele dintre cele mai bune locuri în sală, să sărbătorim cu şampanie, pentru că acolo poţi face asta în foaierul teatrului sau chiar în sală. Bineînţeles că a făcut toate rezervările, a plătit tot, inclusiv hotelul, unul foarte frumos, din centrul Londrei, a luat bilete la avion de linie, cu o companie britanică, tocmai pentru a nu avea probleme la cursele low cost, în cazul în care se anulează sau întârzie un zbor să nu fim afectaţi.

Şi după ce ne-am făcut noi toate aceste rezervări, inclusiv la un restaurant în care am mai fost şi unde voiam să petrecem seara după spectacole, ce credeţi că s-a întâmplat? Această epidemie de coronavirus. Am anulat tot. Riscam să ne întoarcem şi să intrăm în carantină şi eu, şi soţul meu. Cum la noi deplasarea nu era deloc urgentă, am anulat tot fără să ne pară rău”, a declarat, pentru Libertatea, Mirela Vaida.

Vedeta Antenei 1 nu a conceput posibilitatea de a nu-și vedea timp de două săptămâni copiii sau să nu poată să ajungă la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezintă la Antena 1.

Alt impas de ziua ei

Nici ieri, de ziua ei, sărbătorita nu a fost scutită de greutăți. Mai exact, măsurile de prevenție împotriva noului coronavirus i-au schimbat din nou planul. „Problema nu e cu ce a fost la Londra de ziua mea, „problema” este azi (n.r. – luni), când este cu adevărat ziua mea. Am încercat să sun la câteva restaurante şi la câteva cofetării, ca să îmi pot cinsti colegii de ziua mea, însă sunt închise. Măsura mi se pare una foarte bună, acum ce e cu adevărat important este să stăm acasă şi să ne protejăm. S-a întâmplat să îmi serbez ziua într-o zi în care s-a decretat stare de urgenţă. Cu sigurantă voi ţine minte această aniversare”, a adăugat Mirela Vaida.

A fost sărbătorită în weekend acasă

În weekend, vedeta Antenei 1 a avut parte de surprize pe bandă rulantă. Așa că s-a bucurat că i-a avut aproape pe oamenii dragi, chiar dacă într-un număr restrâns, având în vedere situația actuală din cauza noului coronavirus. „Duminica a fost foarte frumoasă. Am apucat să cumpărăm un tort. Am primit un buchet imens de trandafiri şi baloane cu heliu – bucuria copiilor – şi am serbat noi în casă, cu o friptură la cuptor, o salată, o supă. Am aranjat masa, mi-au cântat copiii „Mulţi ani trăiască, miss mami să traiască”, am mâncat tortul. Bucuria aniversării chiar stă în cercul restrâns de prieteni sau chiar între membrii familiei. Poţi să ai o aniversare fericită între patru pereţi sau patru garduri – de când ne-am mutat la curte. Ne-am bucurat, ne-am uitat la filme, fără să ne machiem, fără să ne îmbrăcăm elegant.

Copiii m-au îmbrăţişat de dimineaţă, şi-au pus mânuţele în jurul gâtului meu, mi-au spus că ei mă iubesc pe mine cel mai mult pe lumea asta. Carla mi-a desenat o inimioară cu multe culori şi a scris singură „La mulţi ani, mami!”. Asta e bucuria să putem fi cu toţi acasă, să trecem de această perioadă grea şi să revenim la viaţa noastră de zi cu zi. Să învățăm din această experienţă că viaţa trebuie trăită frumos atunci când nu avem probleme şi pericol de epidemii. Timpul ăsta recuperat alături de copiii noştri ne face bine, ne reprioritizăm lucrurile în viaţă. Şi asta e cel mai important. Restul vine şi pleacă, sunt doar chestiuni efemere după care alergăm în fiecare zi. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că ai mei sunt bine, cu toţii şi le doresc tuturor să fie sănătoşi şi să scăpăm cu bine de această perioadă grea”, ne-a spus sărbătorita.