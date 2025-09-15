„Dacă dragostea trece prin stomac, drumul spre bucătăria MasterChef trece prin etapa de audiții. Da, Nu sau Poate – acestea sunt cele mai așteptate cuvinte din acest an. Concurenții care primesc Poate se duelează la final de episod pentru ultimul șorț al zilei.

Șorțul de aur își așteaptă încă norocosul câștigător care va merge direct în bucătăria MasterChef. Trofeul și premiul de 75.000 de euro sunt pregătite, chefii au destule șorțuri doar pentru cei mai buni. Un nou episod de audiții MasterChef începe în câteva ore”, spune Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

Cine e Andrei Cerbu de la MasterChef 2025

Un concurent va reuși să atragă atenția nu doar prin preparatul său, ci și prin prietenul pe care-l va aduce în platou. Andrei Cerbu are o companie care produce mâncare gătită pentru câini și a venit la MasterChef cu un Husky:

„Am venit cu Foca să gătim fine dining! Pentru că rămâneam cu multe resturi de mâncare, m-am gândit eu la niște rețete, pe care am ajuns să le studiez cu Universitatea de Medicină Veterinară din Cluj. Voi găti un preparat ale cărui ingrediente nu sunt recomandate cățeilor. Ca de exemplu, Saint Jacques-ul. Nu e natural să le dăm așa ceva!”, a explicat Andrei.

În fața celor trei chefi, concurentul va finaliza preparatul: tartar de Saint Jacques, cu piure de edamame și o reducție de portocale. Imediat după ce farfuria acestuia va fi gata, Chef Florin Dumitrescu îl va provoca: „Facem testul cu câinele, dacă gustă el, gustăm și noi. Să nu te prind că-i faci vreun semn!”.

Reacția lui Cătălin Scărlătescu

Pentru că Foca a refuzat să mănânce din ce a gătit stăpânul lui, Chef Cătălin Scărlătescu a adăugat amuzat: „Nici noi nu mai gustăm. Dacă mâncarea ta nu o mănâncă nici câinii…”.

În stilul caracteristic, Chef Sorin Bontea a adăugat: „Câinele își permite să mănânce ce vrea el. Noi nu. Noi trebuie să mâncăm tot ce ni se dă!”. Dacă Andrei Cerbu va trece testul celor trei chefi și va merge în etapa următoare, vedem în câteva ore.

Nu ratați, în această seară, o nouă ediție MasterChef România! Show-ul este în fiecare luni și marți, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

