Monica Tatoiu deja și-a obișnuit fanii cu stilul ei de viață, arătându-le acestora de fiecare dată unde merge în vacanțe alături de partenerul ei de viață. Dacă de multe ori alege destinații exotice, iată că de această dată vedeta a rămas în Europa.

Aflată în Lyon, Monica Tatoiu a vrut să plece înapoi la Paris, pentru a se îmbarca în avionul care o aducea înapoi în România, însă a greșit trenul. Peripețiile nu s-au oprit însă aici: după ce au ajuns, până la urmă, în aeroport, Victor și Monica Tatoiu au avut probleme și cu aeronava care ar fi trebuit să plece din Franța.

Iată mai jos ce a povestit Monica Tatoiu în cadrul emisiunii „Un show păcătos”:

„Am plecat către Paris și ne urcăm în tren la gară. Acolo, o doamnă ne spune că nu e trenul nostru. Trenul nostru mergea la Charles de Gaulle, trenul acela mergea la Paris, la Gare de Lyon. Noi aveam sacoșe, plase, luasem mâncare, vin. Să ne vezi pe noi acolo… Voiam să ne dăm jos, dar trenul plecase. Nu aveam bilet pentru trenul ăla, aveam pentru celălalt. Noi am explicat acolo… La Paris ai niște culoare și te verifică ca la aeroport. La gara aceea din Lyon era un singur peron, unde erau trei trenuri. Să ne vezi pe noi în mijlocul Parisului duminică la prânz… Eu am băut singură sticla de vin în tren. Am găsit o doamnă care mi-a făcut loc lângă ea, mi-a dat să și mănânc.

Apoi găsim ceva să ajungem la aeroport. Eu aveam prioritate, am trecut acolo. Ne urcăm în avion la ora 19.30 și trebuia să plecam la 19.55, apoi îl vedem pe căpitan cum își ia haina și pleacă. A zis că el este responsabil pentru noi și nu ne duce, că avionul e stricat. Ne-am dus la o altă poartă. Noi am ajuns la 2.30. Am mai băut în avion niște vin roșu.

Am ajuns acasă, am despachetat, ne-am uitat la televizor și dimineață ne trezim, eu aveam o emisiune cu politica. Vine Tatoiu și mă întreabă de portofelul lui. I-am zis să-și găsească portofelul cât timp plec eu la emisiune. Ne-am uitat pe camere, l-a ascuns pisica sub pat. Mai avea 20 de euro la el și alte 20 de carduri, că a tot plătit”.

