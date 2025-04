Recent, Florin Dumitrescu a plecat într-o aventură alături de colegii lui, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, iar toate peripețiile le-au strâns sub forma unei emisiuni, „Pe drumul gustului”, care se difuzează pe platforma Voyo. Ideea principală a show-ului este aceea ca unul dintre ei, pe rând, să lanseze o provocare, iar ceilalți doi, să se întreacă în arta gătitului. „Meseria asta se fură. De învățat mâncare să știi că noi, bucătarii, învățăm zilnic. Orice te poate inspira și mai ales atunci când ajungi în niște locații cum am fost noi, unde am reușit să descoperim gusturi locale, iar când spun locale mă refer la faptul că am gustat mâncare gătită la oameni acasă, și am luat parte la niște tradiții la care nu aveam cum să avem acces așa ușor”, ne-a declarat Florin Dumitrescu, care a ținut să precizeze că noul format, „Pe drumul gustului” nu are nicio legătură cu bucătari profesioniști și nici nu este un concurs culinar în adevăratul sens al cuvântului. „Proiectul nu are nicio legătură cu bucătarii profesioniști. Noi mergem în anumite zone unde descoperim zona respectivă cu ajutorul localnicilor, oameni care au o poveste de spus, știu zona, sunt oameni care ne pot introduce în tradițiile locale, „vedete” locale. Noi gătim în anumite situații pentru că unul dintre noi este capul răutăților ca să zic așa, stabilește pentru ceilalți doi provocările pe care au de îndeplinit, cum fac rost de ingrediente, iar ceilalți doi gătesc propriu-zis și se luptă într-o competiție care ajunge la final să fie jurizată de oamenii cu care ne-am întâlnit în respectiv și care pot să stabilească care este bucătarul care a gătit mai pe gustul lor”.

L-a fascinat orice loc în care a ajuns, dar și preparatele tradiționale, însă nu poate spune același lucru despre provocările pe care le-a primit din partea colegilor. Cele care nu au legătură cu gătitul. „De curând am fost în Delta Dunării unde am învățat să mănânc și să gătesc borș de pește. Este un mit că borșul se gătește cu apa din Dunăre. Nici în Delta Dunării nu se poate găti cu apă din toată delta, sunt zone în deltă de unde se poate lua apă. Nouă ne-a spălat peștele cu apă din deltă, dar nu s-a fiert apa din deltă pentru ciorbă. Totuși trăim într-o perioadă în care poluarea este în primul rând în aer, nu este chiar așa de simplu să zici că poți găti cu apa din deltă”, a completat chef-ul.

Florin Dumitrescu nu vrea să audă de pescuit.

Inevitabilul s-a produs și Florin Dumitrescu s-a trezit cu undița în mână. Nici după această experiență nu a fost convins nici măcar 1% să se alăture colegilor săi. „De pescuit nu o să pescuiesc niciodată. Nu mă bag să judec ce fac alții, distracția pentru ei poate fi foarte mare, pentru mine este un sport foarte plictisitor. Eu sunt un băiat dinamic, nu îmi place să stau să mă uit în zare și să aștept să miște bățul. Nu există așa ceva. Nu ține de mine, nu depinde de mine dacă mușcă sau nu mușcă peștele și atunci pescuitul nu este de mine. Am tot pescuit cu băieții peste tot pe unde am mers, am tot băgat bățul în baltă și pescarul suprem nu s-a dovedit a fi ăla la care se așteaptă lumea”, a explicat juratul de la Masterchef.

Pe lângă faptul că nu se relaxează deloc în aceste condiții, lui Florin Dumitrescu i se pare un hobby extrem de scump. Nu înțelege cu Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea investesc mii de euro în echipamente, bărci și alte necesare pescuitului, în loc să-și cheltuiască altfel finanțele. „Pe lângă asta, din punctul meu de vedere este un sport mult prea scump. Colegii mei au fiecare barcă. De fapt Cătălin are cinci bărci, Bontea are una, scule de pescuit undeva la mii de euro. Când am auzit sumele le-am zis că prefer să îmi mai cumpăr un apartament să le las fetelor, de banii ăștia, decât să stau să îmi bat joc. Nu. Nu e de mine. Clar. Pescuitul nu e de mine. Aș prefera să fac altceva. Uite, am fost în Alba Iulia, am fost la golf, unde mi-a plăcut foarte mult. La golf mi s-a părut senzațional, este un sport extraordinar de frumos, foarte frumos, mergi și pe jos dacă vrei. Ăla mi s-a părut mișto, dar pescuitul nu m-a prins”, a mai declarat Florin Dumitrescu pentru Libertatea.

