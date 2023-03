Așa cum s-a întâmplat în trecut și cu alte show-uri, gen „Exatlon”. Și atunci Pepe a refuzat. Motivele le-a dezvăluit decent, pentru Cancan. Pepe își susține financiar întraga familie și nu poate lipsi prea mult de acasă.

„Eu nu pot pleca mai mult de o săptămână. Nici la nea Marin nu prea m-am dus. Nu am doar un copil, ci trei, sunt întreținător de familie. Fetele stau la mine, le duc la școală. În plus, am multe concerte semnate pentru o perioadă lungă.

Încă de când au apărut aceste show-uri mi s-a tot propus, începând cu Exatlon… Dar e exclus, nu am cum să merg, chiar dacă mi-aș dori. Nu rezist să stau două luni fără copiii mei. Nicio sumă de bani din lume nu merită asemenea sacrificiu”, ne-a spus artistul.

Conform informațiilor obținute de sursa citată, artistul ar fi primit 5.000 de euro pe săptămână la SURVIVOR, unul dintre cele mai mari onorarii oferite unui concurent. În ciuda sumei astronomice, latino-loverul nu a stat prea mult pe gânduri și a declinat invitația producătorilor.

Pepe are un băiețel în vârstă de 8 luni

Pepe a trecut printr-un divorț dureros, însă actuala lui soție, Yasmine Ody, l-a ajutat să-l depășească și i-a dăruit cel mai frumos cadou, un băiețel. Cântărețul a surprins pe toată lumea când a anunțat în luna noiembrie a anului 2020 că divorțează de Raluca Pastramă, femeia cu care are două fetițe.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, cei doi au avut grijă ca Rosa și Maria să nu simtă lipsa niciunui părinte, astfel că aceștia își petrec timpul în mod egal cu copiii.

Raluca Pastramă și-a refăcut și ea viața și a devenit mamă pentru a treia oară, la scurt timp după ce Pepe a devenit tată de băiat. Pepe jr crește pe zi ce trece și le umple viața de bucurie părinților lui.

În vârstă de doar 8 luni, micuțul a făcut primii săi pași, iar Pepe și Yasmine Ody au fost foarte încântați de reușita fiului lor. Pe rețelele de socializare, cei doi au împărtășit cu fanii imagini cu Pepe jr în timp ce face primii pași.

